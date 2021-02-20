شاهد.. سرقة مركبة بأحد شوارع الرياض بحيلة ماكرة

بلادي – الرياض :

وثّق مقطع فيديو، لحظة سرقة مركبة بحيلة ماكرة خلال توقفها بأحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو، المركبة وقد أوقفها صاحبها على جانب أحد الطرق، قبل أن تتوقف مركبة أخرى بجوارها ويترجل منها شخص ويتوجه إلى المركبة الأولى، في محاولة للتمويه خلال تنفيذه السرقة.

وتمكّن اللص من فتح باب المركبة وتشغيلها رغم إطلاقها “صوت إنذار”، ومن ثم انطلق بها هارباً من المكان وتبعته المركبة التي ترجل منها في البداية.