هطول أمطار على أجزاء من الرياض

بلادي – الرياض :

ھطلت أمطار مُتفرقة فجر اليوم (السبت)، على أجزاء من مدينة الرياض.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً بهطول أمطار اليوم على منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي وعفيف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحیة اليوم (السبت)، على مناطق نجران وجازان وعسیر والباحة، على أن تمتد إلى الأجزاء الشرقیة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.