طريقة تسجيل الطلاب المستجدين 1443 في نظام نور الابتدائية

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الطلاب المستجدين رسميًا حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم شروط التسجيل لطلاب الروضة بالصف الأول الابتدائي لعام1443 من خلال وضع بعض الشروط وتحديد مدة زمنية معينة لتقديم الأوراق المطلوبة عبر نظام نور الذي يُعدّ النظام الرسمي لوزارة التعليم السعودية ولابد من تقديم الطلاب إلكترونيًا في نور خاصةً أول مرة ومن ثم المتابعة دراسيًا على الرابط noor.moe.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين 1443

وضعت المملكة العربية السعودية خطط زمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بالعام الجديد 1443، عن طريق نظام نور الذي تم طرحه منذ فترة قصيرة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، لتطوير العملية التعليمية بالمملكة.

وكانت الوزارة قد وضعت تاريخاً محدداً لتسجيل الطلاب المستجدين خريجي الروضات الحكومية والخاصة والأجنبية بداية من يوم الحادي عشر من جمادي الآخر الموافق ليوم الأحد في الرابع عشر من شهر يناير السنة الجديدة 2021، على أن يكون التسجيل من خلال نظام نور الإلكتروني منع التكدسات والازدحام على التقديم.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

يسهل التسجيل للطلاب الجدد من خلال نظام نور الإلكتروني بخطوات بسيطة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور السعودي من خلال محرك البحث جوجل.

الضغط على أيقونة التسجيل كولي أمر جديد إن لم يكن لديك حساب مسبق على النظام.

يطلب الموقع ملء بعض البيانات الشخصية للطالب الملتحق بالنظام كالاسم، والرقم المدني للطفل، والبريد الإلكتروني.

بعد ملء البيانات السابقة يتطلب إدخال ورقم الهاتف الجوال الخاص بولي الأمر ذاته.

لابد من تحديد صلة قرابة المسجل على الموقع بالطالب المقيد بالروضة.

يتم الضغط على أيقونة ” تسجيل” لإتمام حفظ المعلومات السابقة.

ويقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لتأكيد التسجيل عليه والتي تحتوي على رابط لفتح الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور فقط.

يُمكنك أيضًا معرفة كيفية الولوج لـ نظام نورتسجيل رياض الاطفال 1443 وشروط وخطوات التسجيل في رياض الاطفال هذا العام.

عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1443

جاءت بعض الشروط الخاصة بالتحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية 1443 والتي كانت تتلخص في:

تقديم أوراق تثبت أن الطفل قد حصل على صف دراسي واحد على الأقل في الروضة الخاصة به.

تقديم أوراق موقعة من مدرسة الروضة الخاصة بالطفل تفيد كونه مؤهلاً للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

إرفاق شهادة تثبت قابلية الطالب وقدرته على خوض الصف الأول الابتدائي في حال تقديم أوراقه مبكراً عن الموعد الرسمي للالتحاق.

لابد للطفل أن يكون قد استكمل العام السادس من عمره، أو أقل من الست سنوات بحوالي 90 يوم كحد أقصى للالتحاق بالصف الأول الابتدائي 1443.

وبذلك تعرفنا على طريقة تسجيل الطلاب المستجدين 1443 وأيضًا موعد التسجيل رسميًا، في حال وجود أي مشكلة في التسجيل يُمكنك التعليق وسوف تتم المتابعة فورًا معك للتسجيل بسهولة.