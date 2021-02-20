رابط تقديم طلب تجنيس السعودية absher.sa عبر أبشر وشروطه والمستندات

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عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب تجنيس السعودية ، عبر نظام الجنسية السعودية، أتاحته المملكة العربية السعودية، لكافة أبنائها ووافديها عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك في حال توافرت لديهم الشروط التي وضعتها المملكة، لمنح الجنسية السعودية للأفراد، ويمكن لمن يرغب في الحصول على الجنسية السعودية، أن يتقدم بطلبه عبر رابط تقديم طلب تجنيس السعودية، المتوفر من خلال نظام أبشر برقم الهوية، وهو نظام إلكتروني ينتمي لوزارة الداخلية السعودية، خاصة وأن من وُلدوا في أراضي المملكة العربية السعودية، سواء لآباء حاملي الجنسية السعودية، أو أم سعودية، أو الاثنين يحملان الجنسية السعودية من الأساس، وهناك بعض الظروف الأخرى، التي يحق للشخص فيها أن يتقدم بطلب الحصول على التجنيس السعودي، وفقًا لما تم إعلانه من نصوص رسمية داخل المملكة، بشأن منح الجنسية السعودية.

رابط تقديم طلب تجنيس السعودية

يمكنك الآن تقديم طلب تجنيس المواليد في السعوديه 2021، من خلال نظام الجنسية العربية السعودية، وذلك باتباع خطوات تقديم الطلب، بحجز موعد من منصة أبشر الإلكترونية، وذلك كما يلي:

قم بزيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية. اختر أيقونة أبشر أفراد. قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر برقم الهوية. قم باختيار أيقونة خدماتي من الصفحة الرئيسة. ثم اختر حجز موعد من أبشر. يمكنك حجز موعد تقديم طلب تجنيس في السعودية من أبشر. يمكنك تحديد أقرب فرع من فروع مكاتب الأحوال المدنية، الأقرب إلى عنوانك داخل السعودية. حدد سبب الموعد، أنك ترغب في التقدم بطلب تجنيس السعودية. سوف يتم تحديد موعدك، للذهاب والتقدم بطلب التجنيس السعودي. جهز الأوراق الرسمية والوثائق المطلوبة، والتي تم إعلانها عبر رابط رسمي لنصوص التجنيس بالتفصيل من وزارة الداخلية. عندما تذهب إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد لك، يجب أن تحمل معك كود الحجز، حتى تتمكن من الدخول إلى المكتب في دورك المحدد.

المستندات والوثائق المطلوبة للتجنيس السعودي

يجب أن تذهب إلى فرع مكتب الأحوال المدنية، بعد تحديد موعد من أبشر برقم الهوية، حاملًا معك كافة الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة، وهي كالتالي:

قيد طلب يمكنك الحصول عليه، من سجل قيد الوارد التسلسلي.

قسمية تحمل رقم وتاريخ قيد الطلب.

احصل على نموذج 74، وهو خاص بالجنسية السعودية، وقم بتعبئته.

احصل على نموذج 76، وهو خاص بالمعلومات، وانسخه إلى 3 نسخ، وقم بتعبئته.

قدم صورة طبق الأصل، من كل الوثائق والمستندات التي تحملها معك.

استعلم عن مواد (11،22،26)، ثم قم بالتوقيع عليها عقب الانتهاء من الاستعلام.

تقدم بطلبك، والذي سيخضع للفحص من جانب المتخصصون من وزارة الداخلية السعودية.

في حال استيفاء أوراقك الرسمية والمستندات والوثائق، شروك منح الجنسية السعودية للأفراد، سوف يصدر القرار بالقبول.

في حال عدم استيفاء المستندات للشروط المعلنة التجنيس السعودي، يحق لوزارة الداخلية السعودية رفض طلب التجنيس، دون أن تبدي أية أسباب.

شروط التقدم بطلب التجنيس السعودي

المولود داخل السعودية، لأب أو أم حاملين للجنسية السعودية.

المولود لأب سعودي ولكن خارج السعودية، أو أم سعودية والواد مجهول الجنسية، أو لا يحمل جنسية على الإطلاق.

المولود داخل السعودية وعلى أرضها، ولكنه مجهول الأبوين، أو ما يعرف باللقيط، ما لم تظهر معلومات غير ذلك.

استثناء طلب التجنيس بالسعودية 2021

المولود داخل المملكة، لأم سعودية وأب أجنبي، مع العلم أن المملكة العربية السعودية، كانت قد منحت الحق لأم المواطن السعوةدي، سواء أكانت سعودية أم أجنبية، حقها في الإقامة الدائمة داخل المملكة، وذلك عن طريق استعلام عن نقل كفالة في الجوازات عبر أبشر.

عبر أبشر. المولود خارج السعودية، لأم سعودية وأب غير سعودي معروف جنسيته، وله الحق في اختيار الحصول على الجنسية السعودية.