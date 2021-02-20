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عمر شويل - جدة تعمل القيادات في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، على تقديم كل الدعم من أجل المواطن السعودي في شتى أنحاء المملكة، ومن تلك الجهود ما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية الذي يواصل تقديم القروض والتمويلات الميسرة من خلال منتج “آهل”، من أجل مواجهة كل ما تحتاج إليه الأسرة بصورة طارئة، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وخاصة في مثل هذا الوقت مع تداعيات الجائحة التي تسببت في الكثير من الأزمات في مختلف أنحاء العالم، مع العمل على مد فترات تقسيط الدفعات الآجلة، وتقديم الكثير من الإعفاءات للمواطنين غير القادرين طبقا للضوابط والشروط الموضوعة لهذه الحالات، إضافة إلى إتاحة الخدمات إلكترونيًا سواء من خلال البوابة الالكترونية للبنك أو من خلال تطبيق البنك المتاح عبر الهواتف الذكية ، من أجل توفير الوقت و المجهود على العملاء، واليوم نستعرض معا شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية والذي تصل قيمته الى 60 الف ريال سعودي من خلال السطور التالية.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية تصل قيمته الى 60 الف ريال و بدون فوائد

وفي هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه فقد كشف بنك التنمية الاجتماعية، مؤخرا من خلال موقعه الالكتروني الرسمي و حسابه على موقع التغريدات ” تويتر”،عن إتاحة مبادرة “آهل” لجميع عملاء البنك والذي قاموا بالحصول على واحدة من منتجات التمويل الاجتماعي من قبل، ومنها على سبيل المثال : تمويل الأسرة – تمويل الترميم – تمويل كنف، من أجل مساعدتهم على توفير المستلزمات المعيشية الهامة لأسرهم، خاصة وأن قيمة التمويل الذي إتاحة البنك عبر مبادرة ” آهل ” يصل قيمته الى 60 ألف ريال سعودي، ومن مميزاته أيضا :

التمويل بدون سداد رسوم

التمويل بدون فوائد

تصل فترة سداد التمويل الى 5 سنوات.

شروط التقديم إلى قرض آهل من بنك التنمية

يجب أن يكون المتقدم عميل في بنك التنمية .

القرض متاح لعملاء البنك من الرجال والنساء على حد سواء.

يمكن لكلا من موظفي الحكومة والقطاع الخاص الاستفادة من القرض.

يمكن لكلا من الفئات التالية (متقاعد – أرملة – مطلقة – مهجورة)، التقديم على القرض.

طريقة التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية الكترونيا

كما سبق و أشرنا إلى البنك يسير على نهج جميع المؤسسات و الجهات الحكومية ، وأتاح خدماته الكترونيا من التيسير على عملاء البنك فقد أصبح اليوم بإمكان العملاء أن يقوموا بالتسجيل الكترونيا للحصول على أي من قروض بنك التنمية الاجتماعية، عبر الرابط الرسمي للبنك، ثم اختيار أيقونة ” التمويل الاجتماعي ” والبدء في استكمال بقية البيانات المطلوبة ورفع الوثائق و المستندات على المنصة.

يجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ملكيا ساميا، يقضي بتمديد الكثير من المبادرات التي تخص المواطنين وخاصة تلك التي تتعلق بتمديد صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تحت بند ساند للعاطلين عن العمل والتابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يكون الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

خطوات الحصول على قرض كنف

يجب العلم أن تمويل كنف مخصص لكلا من المطلقات والأرامل، و القرض يصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي، ويتم الحصول على القرض طبقا للشروط التالية:

من مميزاته أن لا يشترط إعالة أسرة.

ومن مميزاته أن أيضا لا يشترط تقديم صك إعالة.

ألا يقل عمر المرأة المقترضة عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة.

ألا يزيد عمر الكفيل على 55 سنة.

يجب تقديم الهوية الوطنية وكتابة العنوان الوطني.

كتابة رقم حساب الآيبان للمستفيدة ورقم الهاتف المسجل في أبشر.

شروط صرف قرض مربي النحل

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب الحصول على ترخيص كلا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمزاولة النشاط.

يجب الحصول على بطاقة تصريح نحال من كلا من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حالة وجودها يشترط أن تكون سارية المفعول.

يشترط اجتياز الدورات التدريبية المقدمة من قبل الجمعية التعاونية.

يشترط ألا يكون المتقدم لطلب القرض موظفًا حكوميًا أو خاصًا.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على تمويل للمناحل المتنقلة من قبل الصندوق.