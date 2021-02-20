نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل طالب جديد للصف الأول الابتدائي 1443 عبر رابط نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة التعليم في السعودية على تقديم الخدمات إلكترونياً ورابط نظام نور الإلكتروني، من أهم المواقع التي أنشأتها الوزارة للتيسير على أولياء أمور الطلبة الجدد في الصفوف الأولى، وتسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، وفي الفترة القادمة سوف تبدأ الوزارة في تلقي تسجيل المرحلة الثالثة لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بداية من يوم 2021/02/26 القادم، وسنقدم لكم شرح لخطوات التسجيل كي يكون دليل لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم المستجدين.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد

رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل طلاب جدد 1443

يمكن لجميع أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني وتسجيل أبنائهم المستجدين للمرحلة الثالثة وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة، بعد أن قامت الوزارة بتوجيه إدارات التعليم في جميع المحافظات في المملكة بتيسير قبول الطلاب من هم من سن 6 سنوات أو أقل ب 90 يوم كحد أدنى حتى سن 11 سنة وثلاثة أشهر كحد أقصى.

خطوات تسجيل طالب جديد 1443 في رابط نظام نور

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

في حالة وجود حساب قديم لولي الأمر يتم الدخول من خلاله.

في حالة عدم وجود حساب يتم عمل حساب لولي الأمر عبر أيقونة تسجيل ولي أمر جديد.

تسجيل بيانات ولي الأمر ” سجل ولي الأمر، رقم هوية الطالب” الضغط على زر التالي.

سوف تأتي لك رسالة نصية باسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.

قم بتسجل أسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة التي وصلتك عبر أل sms.

الدخول على تسجيل طالب جديد.

قم بتسجيل صلة القرابة للطالب الجديد.

وقم بتحديد الصف الأول وأسم الإدارة التعليمية وأسم المدرسة المراد التسجيل بها.

رؤية وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

تتطلع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل تولي الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم، إلي جعل جميع الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم عن طريق الإنترنت، وفق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 والهادفة إلي الارتقاء بكل الخدمات التي تقدم للمواطن داخل السعودية، وتعمل الوزارة على ميكنة جميع مراحل التقديم والامتحانات وإجراءها، للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.