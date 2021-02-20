شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 3 حالات وفاة ، و 382 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 374691 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 365745 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6457 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :