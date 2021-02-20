رابط وشروط ومواعيد التقديم في التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442

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عمر شويل - جدة وزارة الدفاع السعودية أعلنت فتح باب التقديم في التجنيد الموحد للرجال والنساء بجميع أفرع القوات المسلحة وذلك من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب، مشيرة إلى أنه سوف يتم البدء في تلقي طلبات التجنيد الموحد من الرجال والنساء عبر موقع بوابة القبول الموحد التابع لوزارة الدفاع السعودية.

رابط وشروط ومواعيد التقديم في التجنيد الموحد للجنسين 1442 بالسعودية:-

حددت وزارة الدفاع السعودية رابط التقديم في التجنيد الموحد للرجال والنساء، حيث أشارت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر بأنه يمكن للراغبين في التقديم في التجنيد الموحد للرجال وللنساء 1442 للالتحاق بكافة أفرع القوات المسلحة السعودية ، من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب من خلال التقديم عبر بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية على أنه يجب أن تتوافر في المتقدمين والمتقدمات الشروط اللازمة للالتحاق بالقوات المسلحة السعودية والتي تتضمن ما يلي:-

أولاً:- شروط القبول بالتجنيد الموحد للرجال:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من شرط المنشأ من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمته للدولة.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

ألا يكون موظف في أية جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من زوجة غير سعودية.

ألا يكون قد تم فصله من أحد القطاعات العسكرية.

لم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن.

الحد الأدنى للطول هو 160سم.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

اجتياز جميع اختبارات القبول.

ثانياً:- شروط القبول بالتجنيد الموحد للنساء:-

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وأن يتم استثناء من نشأت مع والديها أثناء خدمته للدولة في الخارج.

أن تكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد لها اعتبارها.

أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.

ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية.

سن المتقدمة يبدأ من 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

طول المتقدمة يتناسب مع الوزن والحد الأدنى للطول هو 155سم.

لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

مواعيد التقديم:-

يبدأ في التقديم على التجنيد الموحد للرجال وللنساء اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/1442.