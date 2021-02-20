نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المتقاعدين تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين 2021 والذي ينتظره قطاع كبير من المستفيدين من معاش التقاعد بعد انتهاء فترة عملهم وذلك حرصا من الحكومة على توفير بيئة اقتصادية واجتماعية، ملائمةً لما تسعى المملكة لتحقيقه من خلال تنفيذ رؤية 2030 للنهوض بالمستوى المعيشي والتحول الرقمي في كافة المعاملات، وسوف نتناول في السطور التالية خطة الحكومة التي وضحتها مؤسسة التقاعد لصرف معاشات المتقاعدين.

رواتب المتقاعدين

تسعى الحكومة دائما للعمل على راحة المواطنين لذلك قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة بتحديد يوم محدد لصرف الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، وهو يوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، حيث يتم القيام بوضع المبالغ المستحقة في حساب المستفيدين من معاش التقاعد مع الأخذ في الاعتبار أنه:

عند موافقة هذا اليوم ليوم الجمعة يتم القيام بصرف راتب التقاعد في يوم الخميس الذي يسبقه.

أما إذا وافق يوم الصرف يوم سبت يتم تأجيل موعد الصرف لليوم التالي وهو الأحد.

بينما يتم القيام بتقديم موعد صرف الرواتب عند مزامنتها لأيام العطلات الرسمية مثل الأعياد.

وقد حددت الهيئة عدة شروط لابد من استيفائها لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على راتب التقاعد وتتلخص في:

بلوغ المواطن ستين عام فما فوق عند خروجه على المعاش.

أن يكون المواطن مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 120 شهر.

ألا يكون للمواطن عمل آخر حتى إذا كان هذا العمل خاص به.

مواعيد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لعام 2021

وقد أعلنت مؤسسة التقاعد السعودية عن مواعيد صرف مبالغ راتب التقاعد للمستفيدين لعام 2021 بالشكل التالي:

معاش المتقاعدين لشهر فبراير 2021

سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين السعوديين التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية في يوم الخميس 25 من فبراير 2021 والموافق الثالث عشر من جمادى الآخر 1442ه‍

معاش المتقاعدين لشهر مارس 2021

من المقرر صرف رواتب التقاعد للمستفيدين في الخميس 25 من مارس 2021 والموافق الثاني عشر من رجب 1442ه‍.

معاش المتقاعدين لشهر أبريل 2021

موعد صرف رواتب التقاعد للمستحقين في يوم الأحد 25 من أبريل 2021 والموافق الثالث عشر من شعبان 1442ه‍.

معاش المتقاعدين لشهر مايو 2021

سوف يتم القيام بصرف رواتب التقاعد للأشخاص المشتركين في التأمينات الاجتماعية يوم الثلاثاء 25 من مايو 2021 والموافق للثالث عشر من رمضان 1422ه‍.

معاش المتقاعدين لشهر يونيو 2021

من المقرر صرف مبالغ رواتب التقاعد للمشتركين في التأمينات الاجتماعية في يوم الخميس 24 من شهر يونيو 2021 والموافق الرابع عشر من شوال 1442ه‍.

معاش المتقاعدين لشهر يوليو 2021

سوف تصرف رواتب الأشخاص المتقاعدين في يوم الأحد 25 من يوليو 2021 والموافق الخامس عشر من ذي الحجة1442ه‍.

معاش المتقاعدين لشهر أغسطس 2021

من المفترض صرف معاش التقاعد في يوم الأربعاء 25 من أغسطس 2021 والموافق السابع عشر من المحرم 1443ه‍.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد (الاستعلام عن رواتب المتقاعدين) بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التقاعد هنا.

القيام بتسجيل الدخول عبر موقع مؤسسة التقاعد السعودية.

النقر على اختيار “تسوية مستحقات تقاعدية”.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمواطن.

تعبئة رمز التحقق الموضح أمامك.

الضغط بعد ذلك على ايقونة استعلام.

سوف تتضح أمامك نافذة تحتوى على تفاصيل الراتب التقاعدى لك.

طريقة حساب قيمة الراتب التقاعدي

يمكن القيام بحساب القيمة المالية لراتب التقاعد من خلال العملية التالية

الراتب التقاعدي= (آخر قيمة للراتب الشخص الأساسي× فترة خدمة المواطن بالشهور)/480 .

مثال توضيحي:

إذا كان آخر راتب أساسي للفرد 6000 ريال وكانت فترة خدمته 500 شهر فإن:

راتب التقاعد = ( 6000× 500)/ 480=6250 ريال.

بذلك نكون قد انتهينا من خلال هذا المقال في توضيح رواتب المتقاعدين ومواعيد صرفها لعام 2021 كما وضحنا كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي وطريقة حسابه