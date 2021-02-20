نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم تمويل الراجحي لسيارات شانجان المجدوعي بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي لسيارات شانجان المحدوعي بدون دفعة أولى، حيث يقدم مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة المجدوعي عن أفضل عروض سيارات شانجان، فرص مميزة لتأجير سيارات من شركة المجدوعي للسيارات شانجان. ويعد تمويل السيارة من ضمن التمويلات العديدة التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه . تقديم تمويل الراجحي لسيارات شانجان المجدوعي وإذا كنت ترغب في الحصول على تمويل سيارة شانجان اتبع التالي: الولوج إلى موقع بوابة الراجحي الإلكترونية.

التقدم بملء نموذج الطلب والذي يحتوي على البيانات الشخصية للعميل ورقم الهوية الوطنية والحساب المصرفي ومعلومات العميل المالية، ومعلومات الاتصال ثم النقر على التقديم.

تأجير السيارات بتحويل الراتب ( دفعة أولى%0. -رسوم ادارية 0.50% – قسط شهري منخفض – الدفعة الأخيرة حتى%30. – لمدة 60 شهرًا- ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.61%.)

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب (دفعة أولى تبدأ من%10 .- و رسوم ادارية 0.50% – وقسط شهري منخفض – و الدفعة الأخيرة حتى %25 – ولمدة 60 شهرًا – معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%). مثال على تمويل بتحويل الراتب : في حالة سيارة ب75 ألف ريال لمدة 5 سنوات فإن معدل النسبة السنوي هو 9.61% والقسط الشهري هو 1,260 ريال، ودفعة التملك 22.500 ريالًا. مثال على تمويل بدون تحويل الراتب: في حالة سيارة 75 ألف ريال لمدة 5 سنوات الدفعة الأولى تكون 7,500 ريال، ومعدل النسبة السنوي 11.44% والقسط الشهري 1,220 ريال، ودفعة التملك 18,750 ريال. كيفية التقديم على تمويل سيارة الراجحي التفضل بزيارة أقرب فرع بنكي إليك من فروع الراجحي أو زيارة إحدى معارض المجدوعي.

أو الاتصال على رقم 8001241222.

أو التقديم إلكترونيًا. شروط الحصول على تمويل السيارة من الراجحي يسري حتى 31 مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية

قد تختلف السيارات المعروضة عن الصور حسب الغرض الدعائي فقط

علمًا بأن المصرف خاضع للرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي السعودي

تطبق شروط وأحكام مصرف الراجحي على التمويل.

علمًا بإن معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لكل الأقساط والدفعات المستحقة الأخرى، على المستفيد، تمثل إجمالي المبلغ المُستحق سداده منه، وتكون مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للعميل المستفيد، وذلك بالتاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاح للعميل. عروض بنده وهايبر بنده Panda الأسبوعية تعود من جديد بقوة في السعودية

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