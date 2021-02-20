نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تطبيق توكلنا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد أستخدام تطبيق توكلنا وإلي ألأن لم تقم بتحميله علي جوالك، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة تحميل تطبيق توكلنا APK، حيث أن تطبيق توكلنا من الأشياء الضرورية لدي المواطن السعودي لما من مهام إلكترونية يقدمها، حيث فرض علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية تنزيل تطبيق توكلنا لأن هذا التطبيق من خلاله يتم التعرف علي هويتك وأيضا مدي صحة إصابتك بفيروس كرونا، ومن الجدير بالذكر أنك من خلال هذا التطبيق الرائع تستطيع حجز موعد تطعيم للحد من الإصابة من الوباء المنتشر في أرجاء العالم، لذالك تابع معنا الطريقة الصحيحة لـ تحميل تطبيق توكلنا.

أن تنزيل تطبيق توكلنا من الأمور السهلة ولكن هناك عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين لا يعلمون طريقة تحميل التطبيق علي الهاتف لذلك في هذه الفقرة سوف نسرد لكم الطريقة الصحيحة.

قم بالتوجه إلي المتجر الخاص بجوالك أكتب في البحث tawakkalna ثم قم بالنقر علي (تثبيت) ألأن تم تنزيل تطبيق توكلنا بنجاح

وبعد أن قمنا بتحميل تطبيق توكلنا كيف نستخدم هذا التطبيق، لابد قبل كل شئ أن تقوم بالتسجيل في تطبيق توكلنا حتي تتمكن من أستخدام الخدمات الإلكترونية التي يقدمها هذا البرنامج، ولكي تستطيع التسجيل في تطبيق توكلنا تابع معنا طريقة التسجيل في هذا المقال: كيفية تسجيل دخول توكلنا.

هل تطبيق توكلنا مجاني

هناك أسألة كثيرة حول تطبيق توكلنا كونه مجاني أم مدفوع ولكن في الحقيقي أن البرنامج مجاني تماما ولا يجود دفع أي رسوم لـ أستخدامه، حيث أنك تستطيع أستخدام خدمات تطبيق توكلنا مثل حجز موعد لفحص كرونا أو أستخراج تصريح خروج وقت حظر التجوال كل هذه الخدمات وغيرها يقدمها تطبيق توكلنا بشكل مجاني تماما