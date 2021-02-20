نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قرض بدون فوائد بنك التسليف ميسر بتقسيط مريح على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض بدون فوائد بنك التسليف من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات بالمملكة وهي أخذ تمويل مرن بدون رسوم وميسر في فترات السداد وأن يناسب القرض الدخل الشهري حتى إذا كان قليل مما لا يتناسب مع شروط بعض البنوك الأخرى، والأهم ما في الأمر أن يكون القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكل هذا متوفر في بنك التنمية الاجتماعية بكونه بنك اجتماعي في الأساس يعمل على دعم القروض من أجل تقديم المساندة وتوفير المال بسهولة دون هدف الربح منه، بالإضافة إلى أن البنك يشمل الفئات الأكثر احتياجا ويقدم لهم مجموعة من القروض الميسرة لرفع المستوى المعيشي ومن ناحية أخرى تحسين الاقتصاد السعودي.

قرض بدون فوائد بنك التسليف

يهدف قروض بنك التسليف غير الربحية لدعم المجتمع السعودي بحيث يضم فيها أكبر عدد من الفئات ربات المنازل والأشخاص الذين ليس لهم وظيفة من خلال قرض نفاذ للعاطلين ميسر للغاية ولا يشترط حد راتب كبير بل على العكس هو مخصص للذين ليس لهم دخل شهري أو الراغبين في زيادة رواتبهم وتحسين المعيشة حيث يشمل تمويل العمل الحر نوعان نوع نقدي وآخر عيني بـ150 ألف ريال، فيما يوفر أيضاً إمكانية الحصول على قرض آخر للمستفيدين من إحدى المنتجات التمويلية المتاحة.

شروط قرض بدون فوائد بنك التسليف

تختلف الشروط والضوابط لكل شخص على حسب الحالة له بمعنى أوضح أن تتغير معايير التمويل بالنسبة بين كلا من (القطاع الخاص – الحكومي – المتقاعدين الحكومي و التأمينات – رجال متسبب – الأرامل والمطلقات – ربة المنزل)، لكل فئة من هؤلاء معايير محددة لاستحقاق لـ قرض يبدأ من 18 ألف ريال ويصل حتى 60 ألف ريال سعودي بغير القروض الأخرى المتاحة للتمويل الاجتماعي والتي تشمل قرض الزواج، الترميم، أهل، كنف، الأسرة، وكلهم بدون فوائد بتيسيرات السداد.

طريقة الحصول على قرض بدون فوائد بنك التسليف

بخطوات سهلة وبسيطة تعبئة نموذج الطلب عبر رابط بنك التسليف والادخار

المتطلبات لكي تحصل على تمويل بشروط بسيطة تتضمن في التالي:-

صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

رقم حساب الآيبان.

العنوان الوطني.

رقم هاتف الجوال المسجل في موقع أبشر الإلكتروني.