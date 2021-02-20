نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة “جَوِّد القرآن بجمال” للحصول على جوائز قيمة بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي وإذاعة القرآن الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة جود القرآن بجمال شهدت العديد من عمليات البحث المكثفة وقت إعلان رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم عن المسابقة رسمياً، حيث هناك الكثير من الراغبين بالاشتراك في مسابقة جود القرآن الكريم بجمال وبالتالي نوضح طريقة الاشتراك بالتفصيل، حتى يسهل على المتقدمين من حسني الصوت الاشتراك في المسابقة والحصول على جوائز قيمة مقدمة من رابطة العالم الإسلامي وإذاعة القرآن الكريم، هذا بالإضافة الى الجوائز الأخرى حيث تعلن أسماء الفائزين عبر برنامج دروب الخير.

مسابقة جود القرآن بجمال

أعلنت رسمياً رابطة التعاون الإسلامي وإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية عن مسابقة جود القرآن بجمال والتي تأتي عبر أثير برنامج دروب الخير وتأتي المسابقة بجوائز قيمة للفائزين هذا بالإضافة الى تقييم خاص وجوائز قيمة كبيرة للفائز بالمركز الأول، وذلك بإصدار تسجيل كامل للمصحف للفائز الأول وتوزيع التسجيل حول العالم، ويشرف على مسابقة جود القرآن بجمال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، ورئيس المجلس العالمي للشيوخ الإقراء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

جوائز مسابقة جود القرآن بجمال

نستعرض جوائز مسابقة جود القرآن بجمال والتي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كما هو موضح.

الجائزة الأولى: يحصل المركز الأول على عمرة مجانية وجهاز لاب توب قيم جداً، وهاتف آيفون حديث، بالإضافة الى تسجيل عالمي ليذاع حول العالم.

الجائزة الثانية : جهاز لاب توب وهاتف آيفون.

الجائزة الثالثة: هاتف آيفون.

خطوات الاشتراك في مسابقة جود القرآن بجمال

يقوم المتسابق باختيار نصف وجه من القرآن الكريم، وبحد أقصى (7 أسطر) ويعمل المتسابق بتسجيل المقطع بصوته ويستخدم به اجل صوت لديه.

التأكد من وضوح الصوت بجودة مقبولة.

يتم إرسال المقطع الى الإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة برابطة العالم الإسلامي على رقم واتساب (00966126407467).

يرسل مع المقطع الصوتي البيانات التالية (الاسم كامل كما هو مدون في الجواز أو الهوية – رقم الجوال مع مفتاح البلد).

مع ملاحظة أنه يتم إلغاء المشاركات المتكررة، ويمكنكم الآن الاطلاع على إعلان المسابقة الرسمي حيث يتم إعلان أسماء الفائزين عبر برنامج دروب الخير.