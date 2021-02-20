ماذا أرى في الأسفل ؟ | المدربة سيرين القرشي *

في علاقاتنا مع الأصدقاء ، الأهل، الجيران ، تكون العلاقه أما أجتماعيه أو شخصية ، فالمسافة الاجتماعيه تكون نوعا ما بحدود . أما المسافة الشخصيه تكون علاقه قوية بين الطرفين وتكون تصارحهم في أمور حياتك الخاصة أكثر ، لأنها مقربة جدا ً،

ولكن في الوقت ذاته، يجب أن يحرص الإنسان على علاقاته الشخصيه مع الآخرين . قد تتأخر في معرفة الآخرين لأنك تنظر إليهم وكأنهم لن يتغيرو ، قد تتعرف على أشخاص سنوات كثيرا ولكن بعد مرور السنوات تستغرب ما الذي حدث بيننا ؟

كلما طالت مدة علاقتك مع الأخرين تعتقد أنك تعرفهم أكثر مما يعرفون أنفسهم وفالحقيقة هذه خبر أخبرته نفسك غير صحيح ! لانه لايوجد دليل على ذلك،

قد تدخل في حزن عميق وسنوات كثيرة تتعب بسبب عدم استمرارية العلاقه ولكن من بعد اليوم لا تجعل نفسك وحزنك وسعادتك ترتبط بسنواتك مع أشخاصك المفضلين ، لا تقل يتكرر بي الغدر والخذلان من الذين أحبهم بل أجعل حياتك مسافتها مع ذاتك أكبر وأعمق من الأخرين،

انا لا أخبرك أن الأشخاص سيئين ولكن أنت المسؤول عن فكرتك عنهم لا تجعل شخص يعمي عينيك وأنت باستطاعتك أن ترى.

هل بكيت يوما على أشخاص تعرفهم منذ سنوات واكتشفت انك لا تعرف من هذه ؟

هل أخبرت نفسك في مرات سابقاً أنك ستتغير عن تعلقك بالاخرين ، ما الذي جعلك لا تتغير ؟

لأنك ستتألم وأنت تنظر فقط للأعلى سيؤلمك رأسك فيجب أن تنظر ايضا ماذا فالاسفل .