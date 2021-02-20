الإطاحة بشخص قام بعرض الحشيش المخدر وأسـلحة نارية للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي

بلادي – الرياض : تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من الإطاحة بشخص قام بعرض الحشيش المخدر وأسـلحة نارية للبيع، وذلك بعد رصد أحد المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت شرطة المنطقة، أن إجراءات الاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر. وأضافت أن المتورط أقر بما نسب إليه، وتم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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