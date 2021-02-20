شروط وطريقة التقديم في وظائف الأمن العام 1442

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عمر شويل - جدة كيفية التقديم في وظائف الأمن العام 1442 يعد ذلك اسلؤال وأحد من ضمن أبرز الاسئلة التي تتبادر بشكل كبير في أذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول معرفة الموعد الخاص بالتقديم في هذه الوظائف وذلك من بعد ما أوضحت وزارة الداخلية السعودية عن توافر العديد من الوظائف الفارغة للشباب في المملكة.

وظائف الأمن العام 1442

تعتبر مديرية الأمن العام السعودي هي أحدي القطاعات والمؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تعمل علي حماية أمن العديد من المؤسسات الهامة في المملكة، وقد أوضحت المديرية عن توافر العديد من الوظائف الفارغة للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة برتبة جندي أول ويتم التقديم علي هذه الوظائف إلكترونياً.

شروط الأمن العام 2021

وضعت إدارة القبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في هذه الوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن سعودي من أبويين سعوديين.

يشترط أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

أوضحت الوزارة بأن يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 165 سم.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة.

ينبغي أن لا يكون قد تم فصلة من قبل من الوظائف العسكرية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم فصلة من الكليات والمعاهد العسكرية مسبقاً.

الأوراق والمستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة.

إحضار صورة من المؤهل الدراسي.

عدد ستة صور بخلفية بيضاء.

طريقة التقديم في وظائف الأمن العام 1442

يتم التقديم علي الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة أختيار التقديم في الأمن العام.

كتابة البيانات المطلوبة.

رفع الأوراق التي تتطلب منك.

الضغط علي زر التقديم.