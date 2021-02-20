شروط وخطوات التسجيل في القوات البرية الملكية السعودية 1442

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عمر شويل - جدة التسجيل في القوات البرية الملكية السعودية يعتبر وأحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذه الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، وذلك من بعد ما قامت الوزارة بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف لرتبة الجندي.
القوات البرية الملكية السعودية
تعتبر هذه القوات وأحدة من ضمن أقدم وأكبر القوات التابعة للقوات المسحلة السعودية ومهمة هذه القوات هي الدفاع عن كافة أراضي المملكة العربية السعودية من كافة التهديدات، وتتواجد هذه القوات في الكثير من المناطق الجغرافية الهامة بالمملكة من أجل حماية اراضيها، وقد أعلنت وزارة الدفاع عن توافر العديد من الوظائف العسكرية للنساء والرجال في هذه الوظائف.
شروط التقديم في ووظائف وزارة الدفاع
أوضحت الوزارة بأن هناك عدة شروط ينبغي أن تتوافر من أجل القبول في الوظائف العسكرية وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من وأبويين سعوديين وإن يكون نشاء وتربي في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.
- أن يكون السن لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ التقديم.
- ينبغي أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير مسجل في القضايا الجنائية من قبل.
- يشترط أن لا يكون ملتحق بالوظائف العسكرية أو الكليات العسكرية.
- أن لم يسبق له الفصل من وظائف القوات المسلحة من قبل.
- لا يقل طول المتقدم عن 165 سم وتناسب الطول مع الوزن.
- إن لا يكون متزوج من أمراة غير سعودية.
طريقة التقديم في القوات البرية الملكية السعودية
يتم التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال بوابة التجنيد الموحد لوزارة الدفاع حيث يكون ذلك عبر أتباع الأتي:
- الذهاب إلي موقع بوابة التجنيد الموحد علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الوظائف المتاحة.
- اختيار الوظيفة من القائمة.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- رفع كافة الأوراق التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر التسجيل الموجود في الأسفل.
- تقديم طلب اعفاء بنك الراجحي بالمملكة للمواطنين السعوديين والمقيمين 1442 وخطوات التقديم
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