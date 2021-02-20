رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 schools.madrasati.sa لحضور الدروس التعليمية والاختبارات

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 ، يبحث الآلاف الطلاب من المملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي 1442 على محركات البحث من اجل تسجيل الحضور الدروس التعليمية إلكترونيا، وخاصة بعد أن تم اعتماد نظام التعليم عن بعد في الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم مما اثر على التعاملات اليومية في كافة البلدان، واضطرت الكثير من الدول إلي الحد من التجمعات ومنها التجمعات التي تحث في المؤسسات التعليمية واستبدالها بمنصات التعليمية والتي من خلال يتم استكمال العملية التعليمية من المنزل، ومن اهم المنصات التي تم إطلاقها في العام الماضي منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية .

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442

تم إطلاق منصة مدرستي التعليمية في العام الماضي 2020 عقب انتشار الموجة الأولي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، والتي يتم من خلال شرح الدروس إلكترونيا، وتقديم الواجبات والأنشطة التعليمية لجميع الطلاب في كافة المراحل إلكترونيا، ويمكن للطلاب والمعلمين التواصل من خلالها، ويتم أداء الاختبارات إلكترونيا عبر منصة مدرستي، ويتطلب من الطلاب فقط التسجيل بالايميل وكلمة المرور الخاصة بهم عبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442.

خطوات تسجيل منصة مدرستي 1442

وجد الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية صعوبة في التسجيل على منصة مدرستي من اجل إثبات الحضور وأداء الاختبارات ومتابعة باقي الأنشطة التعليمية عبر منصة مدرستي التعليمية، ولذلك نوفر إلي جميع لطلاب خطوات التسجيل على منصة منصة مدرستي 1442

يجب أن يقوم الطالب بتصفح موقع منصة مدرستي التعليمية.

يقوم الطالب بتسجيل اسم المستخدم الخاص به.

يقوم الطالب بتسجيل كلمة المرور الخاصة به.

قوم بالضغط على خانة التسجيل.

الجدير بالذكر انه يتم بدء اليوم الدراسي على منصة مدرستي بدء من الساعة السادسة صباحا يوميا ويمكن لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، متابعة شرح لدروس التعليمية من خلالها في أي وقت متاح لديهم كما يمكنهم التواصل مع المعلمين على مدار اليوم، وهذا طوال فترة استمرار عملية التعليم عن بعد وانتهاء جائحة كورونا ومن ثم سوف يتم العودة ألي المدارس واستكمال العملية التعليمية بشكل طبيعي مجددا.

خدمات منصة مدرستي للطلاب

منذ أن تم إطلاق منصة مدرستي في العام الماضي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وهى تسعى إلي تقديم كافة الخدمات والأنشطة التعليمية إلكترونيا إلي طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب إلي المنشآت التعليمية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أطلقتها الوزارة كأحد وسائل تطبيق نظام التعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية، ومن اهم الخدمات إلي تقدمها : أداء الاختبارات منزليا، وتقديم الواجبات والأنشطة إلكترونيا ، والتواصل مع المعلمين في أي وقت ، شروحات الدروس والمناهج التعليمية أونلاين .

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا، مع مطلع كل أول أسبوع يبدأ الطلاب في البحث عن رابط تسجيل منصة مدرستي من اجل حضور الحصص التعليمية من المنزل وفى ظل استمرار جائحة كورونا، ويمكن للطلاب التسجيل عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني، وفتح حساب عبر مايكروسوفت تيمز، الاستفادة من خدمات منصة مدرستي سواء الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور.