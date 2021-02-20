نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا no id found لمتابعه التسجل في التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا no id found باعتبارها أحد الرسائل الشائعة والمشاكل التي واجهها مستخدمي تطبيق توكلنا في الفترة الأخيرة، ويهدف تطبيق توكلنا الذي أطلقته وزارة الصحة للحد من انتشار وباء كورونا إلى مساعدة أبناء المملكة أو المقيمين بأراضيها للحصول على تصريح خروج أثناء الحظر أو استخراج التصاريح الأمنية المختلفة ضمن مجموعة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها التطبيق للمواطنين، طريقة تحميل تطبيق توكلنا كما يمكنكم الحصول على النتائج الخاصة باختبارات القدرات التحصيلية من خلال التطبيق أو تفعيل بيانات المنصات الدراسية التي تعتمد عليها الحكومة السعودية في ظل عملية التعليم عن بعد.

طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا no id found

يصادف الكثير من مستخدمي تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة السعودية بعض المشكلات التقنية الخاصة بتطبيق توكلنا، ومنهم مشكلة no id found، حيث تظهر تلك الرسالة للمستخدمين أثناء محاولة تحديد موقع السكن من خلال التطبيق، وذلك لأن تطبيق توكلنا يرتبط بصورة مباشرة مع محل سكن المواطن لاستخراج التصاريح الأمنية المختلفة بكل سهولة، ولذلك فمن الضروري أن يتم تحديد محل الإقامة بصورة صحيحة وبدقة للاستفادة من خدمات التطبيق المختلفة وفي حالة ظهور تلك مشكلة no id found والتي تعني هوية المستخدم غير معروفة، فمن الممكن أن يتم حلها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق توكلنا من الهاتف الجوال.

يتم تسجيل الخروج من القائمة الرئيسية.

إعادة تشغيل الجهاز.

تسجيل الدخول مرة أخرى إلى التطبيق.

بعد ذلك يتم إعادة المحاولة لحل المشكلة وسيعمل التطبيق بصورة طبيعية.

وهناك طريقة أخرى لحل مشكلة no id found عن طريق إزالة التطبيق من على الجهاز وتنزيله وتثبيته مرة أخرى.

في حالة عدم إمكانية حل المشكلة يمكنكم التواصل مع حساب توكلنا الرسمي على موقع تويتر وطلع المساعدة.

الرد على الأسئلة الشائعة فى تطبيق توكلنا 1442

حلول مشاكل تطبيق توكلنا الشائعة

وقد يواجه المستخدمين بعض المشاكل الأخرى اثناء استخدام تطبيق توكلنا ومحاولة الحصول على التصاريح المختلفة ومنهم:

لا يمكن طلب التصريح في منطقة محظورة: لا يوجد حل لتلك المشكلة سوى أن تقوم السلطات المختصة برفع الحظر عن هذه المناطق.

لا يمكن طلب تصريح لأقل من 15 عام: ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق الخروج من الأب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مع إيجاد التصريح الشخصي للمرافق وإثبات صلة القرابة.

مشكلة وجود “جيلبريك”: ويتم حل المشكلة عن طريق إعادة تشغيل الجهاز أو استخدام جهاز يعمل بنظام الأندرويد بدلًا من الـ IOS.

وفي حالة وجود مشكلة تحمل اسم “توكلنا لا يعمل”: فذلك يعني وجود بعض التحديثات من قبل الجهة المختصة.

وأخيرًا مشكلة تطبيق توكلنا لا يرسل رمز التحقق: ويمكن حل المشكلة عن طريق انتظار العداد الزمني الموجودة داخل حقل إدخال الرمز وطلب الرمز مرة أخرى بعد انتهاء تلك المدة المحددة.