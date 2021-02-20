نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حضور التدريب التفاعلي في حافز ومعرفة مواعيد الدورات لتجنب إيقاف الدعم الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة موعد حضور التدريب التفاعلي في حافز وطريقة حضور الدورات لتجنب إيقاف الدعم الشهري والمخالفات، نتناول اليوم طريقة معرفة مواعيد الدورات التفاعلية التي يتطلب حضورها ضمن شروط الحصول على دعم حافز وتجنب إيقافه، حيث أن حضور التدريب التفاعلي هام جداً لأنك إن لم تقم بحضورها فسوف يتم نزول ثلاثة مخالفات لك، وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى توقف الحافز الشهري الخاص بدعم حافر، كما سوف نستعرض معاً البيانات التي يجب إدخالها للتسجيل في الدورة بالإضافة إلى طريقة الدخول إلى حافز لحضور الدورة، وهل فعلا سيتم إدخال البيانات أكثر من مرة للتسجيل في الدورات التفاعلية.

حضور التدريب التفاعلي في حافز

لتتمكن من حضور الدورات التفاعلية تقوم حافز في البداية بإرسال رسالة بريد إلكتروني لك، والتي تحوي مواعيد حضور التدريب التفاعلي، لذا يجب عليك التأكد من أن بريدك الإلكتروني مُفعل ومربوط مع حسابك الشخصي في حافز بشكل صحيح؛ لأن موعد الدورة سيصلك عبر البريد الإلكتروني، مواعيد الحضور سابقاً كان يتم إرسالها من خلال رسائل على الجوال ولكن الآن أصبح يتم إرسال موعد التدريب التفاعلي فقط على البريد الإلكتروني الخاص بك.

لحضور الدورة التفاعلية في حافز يجب عليك التسجيل فيها عبر الرابط المرسل إلى بريدك الإلكتروني، قم بفتح رسالة البريد والتي تحوي مواعيد حضور التدريبات التفاعلية والتي تكون عبارة عن ثلاثة دورات أسبوعياً، قم بالتوقف على الرابط الخاص بالدورة الأولى التي تريد حضورها والضغط عليه، وسيفتح لنا صفحة عليك ملء البيانات المطلوبة فيها للتسجيل في الدورة، عبر إدخال الاسم الأول في الخانة الأولى ثم اسم العائلة في الخانة الثانية ثم إدخال رقم الهوية مع التأكد من صحته.

بعد ذلك سيكون عليك إدخال نوع جهة العمل وما دام أنك مُستفيد حافز يتم تسجيل ( باحث عن عمل )، وأسم جهة العمل لا يوجد، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني ويُفضل إدخال البريد الإلكتروني المربوط بنظام حافز، ثم إدخال اسم المدينة التي تُقيم بها ثم الضغط على Submit، وبتلك الكيفية تكون قد سجلت على الدورة التدريبية التفاعلية بنجاح، كما يُفضل أن يتم التسجيل في الدورة قبل انعقاد الدورة ولا يُفترض عليك التسجيل مرة أُخرى عند بدء الدورة.

طريقة الدخول إلى حافز لحضور الدورة

عندما يتبقى دقائق معدودة على بدء الدورة كل ما عليك هو الضغط على الرابط الخاص بالدورة من رسائلك الإلكترونية، وسيتم فتح صفحة عليك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك فيها فقط، ولن يكون عليك إضافة جميع البيانات من جديد ثم الضغط على Log in لتسجيل الدخول إلى حافز، وسيتم فتح الدورة عليك الانتظار فقط حتى تبدأ الدورة وحضورها كاملة، وبعد الانتهاء سيتم ظهور استبيان عليك إدخال رقم الهوية الخاصة بك فيه ثم الإجابة على أسئلة الاستبيان، وبتلك الكيفية تكون قد أتممت حضورك للدورة التفاعلية في برنامج حافز.