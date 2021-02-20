مجانية لمدة 100 يوم.. مصادر تكشف رسوم التحويل الفوري بين البنوك

بلادي – الرياض :
كشفت مصادر أن التحويل الفوري بين البنوك، الذي أقره البنك المركزي السعودي ويبدأ العمل به يوم غد (الأحد)، سيكون مجانيا للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية مايو القادم.
وأشارت، بحسب صحيفة “عكاظ”، إلى أنه تم اعتماد الحد الأدنى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد للعمليات التي تتجاوز 500 ريال.
وأكدت أنه سيتم الإبقاء على الرسوم الواردة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة.
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