وفاة الشيخ الداعية يوسف الملاحي

بلادي – الرياض : نعت أسرة الملاحي اليوم (السبت)، الشيخ الداعية يوسف بن عيسى الملاحي عن عمر يناهز 100 عام. وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة النسيم بالرياض. وكان الداعية يوسف الملاحي قد تقاعد من التدريس في المعهد العلمي في الرياض عام 1402هـ.

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