اعتدى على إحداهن وقاوم الأمن.. القبض على شخص تحرش بـ 4 نساء في المدينة المنورة

بلادي – الرياض :
باشرت شرطة منطقة المدينة المنورة بلاغًا تقدمت به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية، أمس الجمعة، لتعرضهن للتحرش من أحد الأشخاص.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أنه حال مباشرة رجال الأمن للبلاغ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، كما قاوم رجال الأمن، الأمر الذي استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف.
وأشار إلى أنه جرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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