توصية بمنع زراعة النخيل في الحدائق والطرق

بلادي – الرياض :

أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء في المملكة، بعدم زراعة أشجار النخيل في الحدائق والطرق، وذلك في تعميم أرسلته لأمراء المناطق، وقاموا بتوجيه الأمانات بتنفيذه.

وأكدت اللجنة أن إيقاف زراعة النخيل يكون في جميع المشاريع الجديدة، بحسب “العربية نت”، ودون النزع والاستغناء عما تم وضعه وزراعته سابقا.ً

وأوضحت مصادر أن التوصية السابقة في هذا الخصوص، والتي صدرت في رمضان 1440هـ، كانت من أجل الحد والتقليل من زراعة النخيل المثمر في الطرق، دون المنع.

كما أوصت اللجنة حينها بالمحافظة على أشجار الشوارع وعدم التعرض لها بالقص الجائر، وشددت على عدم زراعة الجزر الوسطية، على أن يكون التشجير على أرصفة الشوارع الجانبية.

يُذكر أن اللجنة مشكّلة بقرار من مجلس الوزراء، وبرئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية، والإعلام، والنقل، إضافة إلى الغرف التجارية والصناعية.