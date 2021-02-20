“الصحة”: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس “كورونا” لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.

وحثت الوزارة في بيان اليوم السبت الجميع على التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 382 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.