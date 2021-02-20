بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس “كورونا” لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.
وحثت الوزارة في بيان اليوم السبت الجميع على التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.
وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 382 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.