“الشؤون الإسلامية” تغلق 7 مساجد في الرياض لثبوت 11 حالة بـ”كورونا” بين المصلين

بلادي – الرياض : أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم (السبت)، 7 مساجد مؤقتاً بـمنطقة الرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين. وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوما 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

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