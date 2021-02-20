طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأحد)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما تشمل الحالة المطرية مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، والجوف، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 29 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف والقريات.