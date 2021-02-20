“الأمن العام” يستعرض جرائم ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

بلادي – الرياض :

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي نجح في القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق.

وأظهر مقطع فيديو نشره “الأمن العام” إلقاء القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل في الرياض وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في الرياض، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال تمثلت بالترصد لعملاء البنوك والتحايل عليهم وسرقتهم، كما ألقى القبض على مواطن قام بالاعتداء على جهاز صراف آلي بالمدينة المنورة، محاولًا سرقة المبالغ التي بداخله.

واستطاع القبض على 3 أشخاص قاموا بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح في الرياض، كما تم إلقاء القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددا من جرائم السرقة لمعدات كهربائية وسيارتين وتنفيذ عملية سطو على محل تجاري في القطيف.