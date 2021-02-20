نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثانية

بلادي – الرياض :

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.