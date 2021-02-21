نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مستحقات معاش التقاعد للتأمينات الاجتماعيّة 1442هـ في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستحقات معاش التقاعد للتأمينات الاجتماعيّة 1442هـ ، تُعد الهيئة العامة للمؤسسات الاجتماعيّة من أهم المؤسسات التي لها دورٌ هام في تقديم الخدمات التي تيسر للمواطنين السعوديين سبل حياة كريمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، فقد وفرت الهيئة للمواطنين السعوديين من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت طريقة الاستعلام عن مستحقات معاش التقاعد للتأمينات الاجتماعيّة 1442هـ، توفيرًا للوقت والجهد المبذول من قِبل المنتفعين، وبسبب البحث الدائب من المواطنين عن طريقة التقديم للحصول على مستحقات معاش التقاعد من التأمينات الاجتماعية.
الخدمات المُقدمة من التأمينات الاجتماعية لمواطني المملكة
فقد وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواطني المملكة الكثير من الخدمات، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ومن هذه الخدمات مايلي:
- تمكنك من تحديث الجوال الخاص بك.
- تلقي الشكاوي الإلكترونية.
- الاستعلام عن جميع بيانات المواطنين المتقاعدين.
- الاطلاع على بياناتك الشخصية.
- التأكد من حق المشترك في الحصول على معاش التقاعد والتأمينات.
- حصولك على تعويض في حالة تعطلك عن العمل.
- تمكنك من التواصل مع الدعم الفني.
- تمنحك شهادات حول مقدار المعاش.
- معرفة التسليم الزمني للأجور.
خطوات التقديم للحصول على مستحقات معاش التقاعد
فقد حددت الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية طريقة التقديم للحصول على مستحقات معاش التقاعد من خلال الموقع الرسمي لها على الانترنت، وذلك على شرط امتلاك المُتقدم حساب فعال على بوابة التأمينات الاجتماعية ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة المعاشات.
- في حالة ظهور استحقاقك المعاش، فلابد الضغط على كلمة تقديم طلب مستحقات التقاعد.
خطوات طلب التقاعد على بوابة الهيئة
يتكون طلب التقاعد من أربعة خطوات وهى كالآتي:
|تقديم تفاصيل البنك
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|تقديم تفاصيل المعالين
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|تقديم بيانات التواصل
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|مراجعة التفاصيل والتأكيد
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وبهذا تكون قد أكملت عملية التقديم على مستحقات التقاعد.فالتأمينات الاجتماعية لمواطني المملكة العربية السعودية، هى مجموعة من الخدمات التي تقدمها لخدمة المواطنين، توفر لهم الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ومن حيث رسوم الخدمة فهى مجانية والفئات المستخدمة هى المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، فتمكن المستخدم من التقديم على خدمة اون لاين بكل سهولة ويسر لحصول على جميع خدماته.
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