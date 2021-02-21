نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام المدفوعات الفورية سريع للتحويل الفوري بين عملاء المصارف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام المدفوعات الفورية، حيث أصدر اليوم البنك المركزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن اعتماد نظام المدفوعات الفوري، فقد أفاد البنك المركزي عن قيمة الرسوم الخاصة بالحوالات البنكية والذي سيتم من خلال “نظام سريع”، وقد تم استعراض أهم وأفضل المميزات للنظام الجديد والذي سيساهم في التحويل بين جميع البنوك بالمملكة، وتوضيح التسهيلات الكبيرة التي يحتويها نظام المدفوعات الفورية والتي ستكون علي مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد أعلن البنك المركزي عن بداية العمل بالنظام الجديد بدايةً من يوم الأحد الموافق 21 من شهر فبراير الجاري لعام 2021، وسوف نوضح لكم تفاصيل نظام المدفوعات الفورية وقيمة الرسوم النقدية لأداء هذه الخدمة. نظام المدفوعات الفورية 2021 نظام المدفوعات الفورية الجديد سوف يمكن جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية من استقبال كافة الحوالات بأي وقت يختاره العميل وفي نفس اللحظة التي يسعى فيها الي استقبال الحوالة، ويتم ذلك دون وجود مشاكل لتحقيق وتفعيل شعار “تحويلك في توقيتك” الذي يوفره البنك المركزي. ويعد نظام المدفوعات الفورية من أهم الأمور التي سوف تساعد علي تفعيل الحوالات المالية المحلية سريعاً، فهو أحد أفضل النُظم بالعالم، كما سيساهم في دعم الخطط الخاصة بالتحول الرقمي، وترسيخ ألية خاصة لكافة المدفوعات والتي تتسم وتتميز بالمرونة السلسلة والآمان، كما سيساعد على تحفيز كافة القطاعات العاملة بالمملكة وكذلك المنتجات المصرفية، وتحقيق نمو اقتصادي كبير. “سريع” نظام المدفوعات الفورية الجديد ومميزاته يساهم النظام الجديد للمدفوعات علي إتمام التحويل بين جميع البنوك في أي وقت خلال 24 ساعة طوال أيام السنة. يتوفر من خلال المدفوعات الفورية إمكانية التحويل بين كافة الحسابات البنكية بقيمة عمولة بسيطة تصل الي 1 ريال. يمكن بسهولة إجراء التحويل من خلال رقم الهاتف وبواسطة السجل المدني بدون ضرورة توافر رقم الآيبان الخاص بالحساب أو البنك. كما سيساهم جدياً في تحسين وضع السيولة السوقية للمملكة. القيام بالخدمات المالية والخدمات المصرفية دون انتظار وقت طويل. سهولة القيام بسداد جميع الفواتير الوقتية مع توافر التقسيم على أكثر من شخص أيضاً. تنعيم الشعر الخشن وتطويله بسرعة بوصفات طبيعية

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