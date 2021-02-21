نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي MARASaTI تسجيل الدخول.. تحديث جديد لـ منصة مدرستي التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ضمان نجاح عملية التعليم عن بُعد عبر مدرستي MARASATI تسجيل الدخول والتي باءت بالنجاح الغير متوقع للعملية التعليمية من قبل الطلاب، فقد تم التصريح من قبل وزارة التعليم عن أن الدراسة سوف تستمر حتى الأسبوع العاشر من الفصل الثاني الدراسي كما هي عبر الويب، وذلك لجميع المراحل التعليمية من المراحل المختلفة وحتى الجامعات، وذلك بحسب الخطة الموضوعة من قبل الجهات المعنية، لجميع العاملين بالقطاع التعليمي والطلاب بكافة المراحل الدراسية.

مدرستي MARASATI تسجيل الدخول

جاءت المواعيد الدراسية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والذي تم تقسيمه على مرحلتين مختلفتين، فقد تقرر بث الحصص الدراسية للمرحلة الإعدادية والثانوية منذ تمام التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ثم يتم بعدها بث المرحلة الابتدائية منذ الساعة الثالثة عصراً في نفس ذات اليوم، من خلال منصة مدرستي التعليمية ولم يتم البث بخصوص الجامعات بل تركت لهيئة التعليم العالي ليتم عمل اللازم مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وذلك بالنسبة للمقررات العملية التي يتوجب الحضور فيها للجامعة، كما بدأ الأهالي بالتواصل والتعرف والبحث للحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بـ منصة مدرستي.

موقع مدرستي التعليمي السعودي

لتسجيل الدخول بحساب الطالب أو المعلم أو ولي الأمر في موقع مدرستي ، من جهة ثانية تعد البوابة أحد فصول المدارس الإلكترونية الافتراضية التي يتمكن الطلاب من التسجيل فيها مع أداء جميع المهام اليومية التي تتم داخل المدارس التقليدية، مع الاطّلاع على الجدول الدراسي وبدأ اليوم بشكل طبيعي مع إمكانية طرح الأسئلة وحل الواجبات المدرسية.

آلية الدخول من خلال تطبيق توكلنا

صرحت الوزارة بإمكانية تحميل تطبيق توكلنا من خلال آب ستور أو متجر بلاي بالهواتف الذكية مع ضمان تفعيله وتسجيل الدخول للتمكن من متابعة عملية التعليم عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكن تحديث التطبيق في حالة تواجده على الجهاز منذ وقت سابق، مع فتح البرنامج وتدوين جميع بيانات المستخدم وتدوين الرقم السري الخاص بالطالب، بعدها يرسل الطالب البيانات الخاصة به وسوف تصله رسالة تتضمن الرقم السري الخاص بحسابه ويتم وضعها في الخانة المخصصة للدخول للتطبيق.

تطبيق تيمز التعليمي

يعتمد هذا التطبيق التقني الذكي التابع لشركة مايكروسوفت العالمية، والذي يعد من أمهر البرامج التي تساعد على تسهيل عقد الاجتماعات في الشركات وجميع المؤسسات التعليمية والاستثمارية من خلال الشبكة العنكبوتية.