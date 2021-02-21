نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء للالتحاق بالوظائف العسكرية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442، وكيفية الالتحاق بالوظائف العسكرية بالمملكة والذي تم إعلان فتح باب التسجيل والتقديم للعديد من وظائف العسكرية والمتاحة بالعديد من افرع القوات المسلحة السعودية ” القوات البرية السعودية – القوات الجوية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – قوات الدفاع الجوي الملكي – قوة الصواريخ الإستراتيجية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة” وتخضع عملية التسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء لخطوات وشروط سنطرحها فى المقال بالتفصيل فى السطور التالية. شروط القبول والتسجيل فى التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442 وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن عملية التسجيل فى موقع التجنيد الموحد للوظائف العسكرية يخضع لعدة شروط وهى: شرط أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والجنسية.

يتم استثناء من كان والده يعمل بأحد الوظائف الخدمية للمملكة بالخارج.

اشتراط حسن السر والسلوك للمتقدم وعدم إدانته فى جرائم الشرف أو تم الحكم عليه فى احد الجرائم المحددة فى القانون السعودي.

يكون عمر المتقدم من سبعة عشر عاماً حتى أربعون عاماً.

عدم التحاق المتقدم بوظيفة حكومية سابقة.

انطباق مؤهل المتقدم مع اللائحة التنفيذية للفرد الفني وحصوله على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

ألا يكون المتقدم تم فصلة من أحد القطاعات العسكرية لأي سبب كان.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واجتياز اختبار اللياقة البدينة واجتياز اختبار التخصص.

تناسق الطول مع الوزن بحد أدني 160سم.

اجتياز كافة اختبارات القبول وان يكون المتقدم لائق طبياً. طريقة التقديم فى بوابة التجنيد الموحد كيفية التسجيل فى بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية يكون عن طريق اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول إلى موقع التجنيد الموحد.

الضغط على خيار “تسجيل جديد”.

إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم ” الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – رقم هوية المتقدم – رقم الجوال – البريد الإلكتروني”.

كتابة كلمة مرور للمتقدم فى صفحة التجنيد الموحد الرسمية.

إعادة نفس كلمة المرور لمطابقتهما.

القيام بكتابة رقم التحقق المرئي الذي يظهر بصفحة التسجيل فى التجنيد الموحد.

الضغط على خيار “التسجيل”.

كتابة نموذج التسجيل فى الوظيفة التي تتطابق شروطها مع المتقدم على موقع التسجيل فى بوابة التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442. موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021

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