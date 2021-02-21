نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق توكلنا apk لهواتف الاندرويد وأجهزة الايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم مواطني المملكة العربية السعودية بتحميل تطبيق توكلنا apk للتصاريح الأمنية، ذلك التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تحذير المواطنين بوجود حالات مصابة أو مخالطة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى استعراض الوضع الصحي للمواطنين، فضلًا عن سهولة استخراج التصاريح في أوقات الأزمة وفرض حظر التجوال، فضلًا عن تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.

تحميل تطبيق توكلنا apk لهواتف الاندرويد وأجهزة الايفون

تحرص الحكومة السعودية على تحديث تطبيق توكلنا apk بصورة مستمرة؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيق، وجعل الخدمات متوفرة أمام جميع المواطنين عبر أجهزة الجوال؛ حيث يمكن تحميل تطبيق توكلنا من مختلف المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأنظمة المختلفة، سواء الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد، أو تلك التي تعمل بنظام IOS، كما يمكن تحميل توكلنا على أجهزة هواوي، وفيما يلي روابط تحميل تطبيق توكلنا:

تسجيل دخول توكلنا

بعد تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، يقوم المستخدم بتسجيل دخول توكلنا، من خلال الخطوات التالية:

النقر على تسجيل مستخدم جديد. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية “للمواطنين” أو رقم الإقامة “للوافدين”. القيام بتسجيل تاريخ الميلاد وتعيين كلمة المرور الخاصة بحساب تطبيق توكلنا. العمل على إدخال رمز التفعيل المدون في الرسالة التي تم استقبالها على رقم الجوال المسجل في حساب أبشر. القيام بتحديد العنوان بدقة على الخريطة مع تحديد التابعين.

الفئات المسموح لها بالتسجيل في تطبيق توكلنا

تدور بعض الأسئلة في أذهان المواطنين حول الفئات المسموح لها بتسجيل دخول تطبيق توكلنا والاستفادة بالخدمات المتاحة، وفيما يلي الإجابة على كافة التساؤلات في هذا الشأن:

يسمح لكل مواطن مقيم على الأراضي السعودية سواء كان من أبناء الوطن أو أجنبي التسجيل في تطبيق توكلنا بحساب مستقل.

يمكن تسجيل الأطفال في تطبيق توكلنا بحساب مستقل أقل من 15 عام.

يستطيع الأفراد الذين لا يملكون هوية وطنية التسجيل في تطبيق توكلنا، ولكن لابد من تسجيل الرقم الخاص به في سجل الأسرة، كما يجب تعريف رقمه في سجل الأسرة ورقم الجوال الخاص به في حساب أبشر.

يسمح للأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم أو هويتهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا.

يستطيع الأفراد الذين تعرضوا لوقف بعض الخدمات التسجيل في تطبيق توكلنا apk.

في النهاية نكون تعرفنا على روابط تحميل تطبيق توكلنا على أجهزة الجوال بمختلف الإصدارات المتاحة، فضلًا عن تسجيل دخول توكلنا بحساب مستقل، و الفئات المسموح لها إنشاء حساب على تطبيق توكلنا.