نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل البنك المركزي السعودي ونظام المدفوعات الفورية “سريع” بين البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك المركزي السعودي ، لقد تم تدشين نظام المدفوعات سريع الفوري مساء أمس 20 فبراير 2021 الموافق الثامن من شهر رجب 1442 هجريا تحت قيادة معالي محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك ، وفي حفل قامت بتنظيمه شركة المدفوعات السعودية ولقد تم التأكيد من معالي المحافظ علي أن النظام مهما جدا وجاء وجاء نظام المدفوعات الإلكترونية سريع ضمن المبادرة الذي يقودها البنك المركزي بأنه سيرتقي بنظام المدفوعات الوطنية داخل المملكة عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض أهمية وخدمات نظام المدفوعات العودية سريع.

أهمية نظام المدفوعات الإلكترونية سريع

نظام سريع يلعب دورا رئيسيا لريادة المملكة العربية السعودية في القطاعات المالية ويساهم النظام في أختيارات أنظمة دفع أمنة ومتطورة لتلبي متطلبات جميع شرائح المجتمع السعودي مع أزدياد دوران السيولة المالية داخل النظام المالي ومع الوقت سوف يتم الاكتفاء من التعاملات المالية النقدية وتسهيل إجراءات الدفع إلكترونيا.

خدمات البنك المركزي السعودي نظام سريع

وتحدث المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية فهد بن إبراهيم العقيل أن تدشين واعتماد هذا نظام المدفوعات الإلكترونية سريع هي ثمرة جهد وعمل وعمل شاق أستمر عدة أشهر من جميع الشركاء ورغم كل الصعوبات والتحديات التي ظهرت في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا إلا أن كان الانتهاء من سرعة التطبيق في البنوك المحلية كانت الأسرع علي مستوي أنظمة المدفوعات الفورية في العالم واليكم بعض الخدمات التي طرحها البنك المركزي السعودي عبر نظام سريع.

أستقبال وإرسال الحوالات والمبالغ المالية المحلية في أي وقت من اليوم 24 ساعة مع رسوم منخفضة لا تتجاوز ريالا واحدا.

أستخدام رقم جوال العملاء بديلا لرقم الأيبان للتحويل بين البنوك المحلية.

يمكن التحقق من حساب الطرف الثاني الذي نقوم بإرسال الحوالات له قبل التحويل.

يمكن للعملاء التحويل الفوري بين البنوك قيمة لا تتجاوز 20 ألف ريال سعودي.

أشار المدير التنفيذي فهد بن إبراهيم العقيل أن نظام سريع خطوة مهمة وقوية في تطور نظام المدفوعات داخل المملكة العربية السعودية وهنا عزيزي القارئ لقد أستعرضنا نظام المدفوعات الفورية للمدفوعات السعودية المقدمة من البنك المركزي السعودي نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.