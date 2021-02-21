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عمر شويل - جدة البنك المركزي السعودي يُعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية ( السريع ) في فبراير الجاري ، نظام المدفوعات السريعة يُعد خطوة متقدمة في خطة المملكة نحو تطوير نُظم المدفوعات، كما أنه يقوم بتيسير عملية إجراء التحويلات التي يقوم بها العملاء بين المصارف المختلفة، ويُمكّن هذا النظام جميع عملاء المصارف من إستقبال وإرسال الحوالات المحلية ذات القيمة المنخفضة علي مدار اليوم، مع العِلم أن رسوم هذه التحويلات لا تتجاوز الريال الواحد.

الخدمات التي يقدمها نظام المدفوعات الفورية لعملاء المصارف

البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق نظام المدفوعات الفورية ( السريع ) في فبراير الجاري، لذا يقدم نظام المدفوعات بعض الخدمات لعملاء المصارف وهى كالتالي:

يُمكن للعميل التحويل بين البنوك بإستخدام رقم الجوال بدلاً من رقم ( الآيبان ).

قبل إتمام عملية تحويل الحوالات يُمكن التأكد من حساب العميل المُستقبل للحوالة.

يُمكن في المرحلة الحالية تحويل الحوالات بين البنوك بقيمة لا تتجاوز ال 20 ألف ريال سعودى.

عملية ايداع الحوالات فورية ومُتاحة على مدار اليوم.

يُتيح للشركات المالية وبالأخص شركات التقنية المالية والبنوك من تطوير خدماتها المالية لتتناسب مع منظومة الاقتصاد الرقمي ضمن خطة المملكة للتحوّل الرقمي الشامل.

عندما لاتتجاوز قيمة الحوالة 2500 ريال، فإن هذا النظام يُتيح خدمة التحويل السريع دون الحاجة إلى تفعيل المستفيد من الحوالة في القنوات البنكية، بعد موافقة العميل على تفعيل الخدمة.

يُسرع من عملية تحويل الأموال بين الأفراد في مختلف البنوك المحليّة على مدار 24 ساعة.

يٌعد خطوة محوريّة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتحقيق الشمول المالي بالمملكة.

في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيرس كورونا والتوجه الدائم نحو منع التجمّعات بين الأفراد ، فإن هذا النظام له أهمية كبيرة في تيسير والإسراع من الإجراءات اللازمة للدفع والتحصيل الكترونيًا، وزيادة التعاملات الإلكترونية.

يُتيح أساليب أمنة في الدفع، ويُقلل من التعاملات النقدية.

يُعزز من دور المملكة في القطاع المالي.

وقد أكد المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية ( فهد العقيل )، إن تطبيق العمل بنظام المدفوعات الفورية جاء بعد دراسات وجهود كبيرة خلال الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم كل الظروف التي يمر بها العالم وركود الإقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، إلا أن المملكة نجحت بشكل كبير في تطبيق هذا النظام بشكل سريع في جميع البنوك المحلية، وتُعد هذه الخطوة هى الأسرع علي مستوى العالم في أنظمة المدفوعات الفورية.