نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات التي تم استثنائها من تعليق التسجيل في حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التي تم استثنائها من تعليق التسجيل في حساب مواطن، قام حساب مواطن منذ دفعة شهر مارس عام 2020 دفعة حساب مواطن رقم 28 بوقف التسجيل في حساب مواطن، ولكن قام البرنامج من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر باستثناء بعض الفئات للتسجيل في حساب مواطن على الرغم من التعليق الحالي، فما هي تلك الحالات؟

الحالات المستثناة للتسجيل في حساب مواطن

أما عن الفئات المستثناة من التسجيل في حساب مواطن فهي ما أوضحته خدمة حساب مواطن من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وهم الأفراد التابعين للأفراد الحاليين المسجلين في برنامج حساب مواطن، مع تقديم ما يثبت القرابة بين التابع والمسجل وتقديم جميع البيانات والوثائق المطلوبة من الموقع.

آخر تعديلات برنامج حساب مواطن

والجدير بالذكر أن ضوابط حساب مواطن قد تم إضافة بعض التعديلات الجديدة لها للتسجيل في حساب مواطن وكان منها:

على الفرد المستقل في حساب مواطن أن يقوم بتقديم الوثائق التي تثبت استقلاليته.

أن يتم تقديم إثبات إيجار المسكن أو صك ملكية السكن أو إثبات للسكن الجامعي أو الكليات العسكرية أو المعاهد، ويجب أن يتم تقديم الوثائق المطلوبة حتى يضمن الفرد استمرارية الحصول على دعم حساب مواطن.

وقف التسجيل في حساب مواطن بعد الدورة رقم 28 الماضية لشهر مارس 2020.

وضع حد أعلى للاستحقاق حتى يتم احتساب قيمة الاستحقاق الفعلي لكل فرد متقدم في البرنامج بمقدار ثابت.

شروط التسجيل في حساب مواطن

ووضع حساب مواطن بعض شروط أهلية التسجيل في حساب مواطن لكي يتعرف عليها المواطنين في السعودية وهي:

امتلاك المتقدم للجنسية السعودية ويتم استثناء الزوجة أو الزوج غير سعودي وحامل لبطاقة التنقل وكذلك ابنة أو ابن المواطنة.

الإقامة المستمرة للمتقدم في المملكة العربية السعودية وألا يكون قضى مدة أكثر من 90 يومًا خارج الأراضي السعودية في فترة السنة الماضية كاملةً.

عدم تواجده في أي من مناطق السجون أو الإيواء الحكومية.