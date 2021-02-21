خمس خطوات فقط لإضافة التابعين في حساب مواطن

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عمر شويل - جدة إضافة التابعين في حساب مواطن، أوضح حساب مواطن من خلال الموقع الرسمي على له على منصة تويتر، بأنه يمكن إضافة التابعين للأفراد المسجلين في حساب مواطن على الرغم من تعليق التسجيل في حساب مواطن في الفترة الحالية، وذلك في خمس خطوات فقط.

طريقة تسجيل التابعين في حساب مواطن

أعلن حساب مواطن عن خطوات تسجيل التابعين للأفراد في حساب مواطن من خلال بعض الخطوات هي:

فتح حساب مواطن وتسجيل الدخول به بكتابة اسم المستخدم ويليه الرقم السري التابع له. من الصفحة الرئيسية يتم اختيار خدمة تفاصيل الطلب. ومن ثم التوجه إلى خدمة بيانات التابعين. اختيار التابعين المراد إضافتها في المكان المخصص لذلك. وبعد التأكد من الإضافة وتسجيل البيانات بطريقة صحيحة يتم النقر على زر إضافة وحفظ بعد ذلك.

شروط أهلية حساب مواطن

وحتى يقوم الفرد باستحقاق التسجيل في حساب مواطن يجب أن تتوفر به شروط التسجيل في حساب مواطن التالية:

أن يكون سعودي الجنسية هو شرط أساسي ويتم استثناء ابنة أو ابن المواطنة، وكذلك الزوجة أو الزوجة الحامل لبطاقة التنقل.

تواجد المتقدم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم وفي خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية يجب ألا يكون بخارج السعودية لمدة تسعين يومًا متواصلًا.

تقديمه ما يثبت صحة البيانات المسجلة في حساب مواطن حتى لا يتم رفض طلب التقديم في خدمة حساب مواطن.

عدم تواجد المتقدم في أحد السجون أو في أي من مناطق الإيواء الحكومية.

تعديلات في ضوابط حساب مواطن

أعلن حساب مواطن عن وجود بعض التعديلات الجديدة في ضوابط التسجيل في حساب مواطن وكان منها بعض التعديلات للأفراد المستقلين:

يجب على الفرد المستقل والمسجل في حساب مواطن أن يقوم بتقديم ما يثبت تلك الاستقلالية. أن يقدم صك ملكية السكن أو الإيحاء أو تواجده في المدينة الجامعية أو الكلية العسكرية أو المعاهد.