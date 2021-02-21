نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور رابط تسجيل حساب ولي الأمر 2021.. nooR في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوالى البحث بصورة كبيرة عن نظام نور رابط تسجيل الدخول الذي يمكن أولياء الأمور من التسجيل ومتابعة مسار العملية التعليمية المرتبطة بأبنائهم خلال الفترة الحالية بسبب حركة التعلم عن بُعد، داخل المملكة العربية السعودية، حيثُ يقدم الموقع وفرة من الخدمات السريعة عبر شبكة الويب التي يمكن من خلالها تسهيل وإتاحة الخدمات لجميع أطراف العملية التعليمية بالكامل، كما يمكن ولي الأمر من التعرف على مستوى الأبناء وهو بالمنزل دون الحاجة للتواصل مع المدرسة.

نظام نور رابط تسجيل الدخول بواسطة حساب ولي الأمر

يتميز نظام نور التعليمي بالكثير من المميزات والتي يأتي على رأسها سهولة التعامل بين ولي الأمر والمعلم مما يتيح فرصة التعرف على جميع المعلومات المرتبطة بالطالب من ناحية المستوى العلمي، كما يمكن الوصول لنتائج الاختبارات الدراسية بسهولة مع ضمان تحسين النتيجة بشكل عام، ويستطيع ولي الأمر التعرف على الأيام التي يقوم الطالب فيها بمتابعة الدروس بالمدرسة والأيام التي يغيب فيها، وقد وضعت بعض الإجراءات البسيطة التي من خلالها يمكن الدخول لـ نظام نور تسجيل الدخول:

الولوج على نظام نور تسجيل ولي الأمر

تدوين بيانات المستخدم بالكامل الاسم والرقم السري مع إضافة رقم تأكيد الحساب

اختيار التسجيل للتمكن من الدخول

إضافة رقم السجل وتدوين إسم المستخدم المقترح من قبل النظام التعليمي

النقر على خيار التالي

النقر على كلمة طالب جديد وتدوين بياناته بالكامل.

تغيير اسم المستخدم داخل نظام نور

قد يتعرض ولي الأمر إلى فقدان اسم المستخدم الذي يمكنه من الولوج داخل نظام نور الإلكتروني بسهولة، ويستطيع محاولة التسجيل من جديد من خلال بعض الإجراءات الميسرة وهي كـ التالي:

فتح نظام نور الأساسي من خلال الدخول على رابط تسجيل دخول نور التعليمي

اختيار نسيت اسم المستخدم

سوف يتم الانتقال لصفحة أخرى ندون فيها رقم الهوية المدنية والرمز المرسل للهاتف

إضافة البريد الإلكتروني لولي الأمر مع إرسال بيانات المستخدم

سيتم تحويل رسالة بالاسم الجديد عبر البريد المضاف.

كما يمكن تغيير كلمة المرور من خلال استبدالها بكلمة جديدة من خلال اختيار فقدان كلمة السر، وتبديلها من خلال المربع الخاص بها ثم الحفظ.