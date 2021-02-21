نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر بنك الراجحي وأبشر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استرداد رصيد الجوازات يهتم به المواطنين والمقيمين بالمملكة بعد دفع رسوم أو مقابل الاستفادة من خدمات الجوازات المتاحة لهم فيبحث الكثير عن طرق استزاد الرصيد، فاصبح من الممكن استرداد رصيد الدفوعات من خلال بنك الراجحي أو الأهلي أو ابشر ويمكن أيضا الدفع من خلالهما، ويتم تحديد قيمة هذه المدفوعات من قبل الجهة الحكومية المختصة وفقاً للوائح والقوانين ويقوم بتسديدها عن طريق التوجه للجوازات وتكون مقابل استخراج أوراق رسمية كشهادات الميلاد وجوازات السفر والبطاقات القومية وغيرها كما أن تمثل خدمات الجوازات أهمية كبيرة حيث أنه لا غني عنها ويحتاج إليها الجميع داخل المملكة.

خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر بنك الراجحي 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي . الدخول على الملف الشخصي الخاص بك. سيقوم البنك بإرسال كلمة سر مؤقتة لك للتأكد من هويتك على الجوال. قم بإدخال رقم السر المؤقت والبيانات التي تطلب منك. قم بالضغط على خيار المدفوعات من القائمة. ثم اختيار المدفوعات الإلكترونية. قم بتحديد نوع الخدمة الحكومية التي استرداد مدفوعاتها. يتم إدخال باقي بياناتك الشخصية كرقم الهوية الخاص بك ورقم حسابك البنكي. ثم الضغط على استمرار. يتم التأكيد على البيانات ثم اضغط على تأكيد.

خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر أبشر 2021

الدخول إلى منصة ابشر الرسمية. الانتقال إلى قائمة ديوان الوزارة. الضغط على الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي. ثم اختيار خدمات إلكترونية متكاملة أفراد. يتم كتابة اسم المستخدم أورقم الهوية ثم كلمة المرور. كتابه الرمز المرئي ثم سجل الدخول. ظهور بيانات المدفوعات منها رصيد المركبات والجوازات والمكفولين ورصيد رخصة القيادة. يتم التأكد من الرصيد المتبقي. ويتم الضغط على طلب استرجاع رصيد المدفوعات.

استرداد رصيد الجوازات عبر الهاتف

بإمكانك استرداد الرصيد من خلال وزارة الداخلية عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الخاص بخدمة العملاء والدعم الفني وهو 920020405 ويتاح لك وضع وعرض المشكلة على الصفحة الرئيسية للجوازات السعودية الموجودة على تويتر ومن ثم سيتم الرد عليها وحلها في أسرع وقت ممكن.

كما أن تقدم الجوازات الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية ورقم الإقامة 1442 أو مكتب العمل ويتم الاستعلام بطرق كثيرة قد أتاحتها المملكة لكل وافد أو مواطن لمعرفة رصيدهم المتبقي بعد دفع مقابل هذه الخدمات.