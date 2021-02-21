نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة وكيفية الاعتراض عبر أبشر 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة ، بالمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتشديد على تنفيذها من قبل وزارة الداخلية السعودية، ومتابعة الأوضاع بشكل مستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، لاجتياز تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، وبالمملكة بعدما تم الإعلان عبر خبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، وما تلاه من تصعيد من قبل وزارة الموارد البشرية التباعد الجسدي إلزامي، كأحد أبرز الإجراءات الاحترازية، بين جميع العاملين في القطاعي العام والخاص السعودي، وما لوحت به السلطات من منع التجول قرار وزارة الداخلية في حال الحاجة إلى ذلك، فقد كان التشديد على ارتداء الكمامة، والمعاقبة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن العامة، وفرض المخالفات، ما هو إلا خط دفاع لتقليل انتشار الفيروس، بين المواطنين والمقيمين على أرضي المملكة.

رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة

والجدير بالذكر أن سبق دعت وزارة الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة، إضافة إلى إلزام كافة المواطنين بتطبيق توكلنا tawakkalna، وهو القرار الذي قامت بإصداره رسميًا الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي، وغيرها من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، كما فرضت الحكومة السعودية لبس الكمامة إجباريًا، مع عمل مخالفة لمن لا يقوم بارتدائها،والتي تعد من المخالفات العامة في منصة أبشر، ولإزالة تلك المخالفة، عبر رابط الاستعلام عن مخالفة الكمامة 1442 برقم الهوية، أو كيفية الاعتراض عليها، يتم من خلال اتباع الخطوات التالي ذكرها.

طريقة الاستعلام عن مخالفة الكمامة بالرابط الرسمي 1442 هـ برقم الهوية

قد أتاحت وزارة الداخلية السعودية، خدمة مستحدثة يستطيع من خلالها المواطن، الاستعلام عن مخالفة الكمامة برقم الهوية، وأيضًا الخدمة متاحة برقم الإقامة، من خلال المنصة الإلكترونية أبشر، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

ثم القيام بالانتقال لقسم الخدمات الإلكترونية.

ثم القيام الضغط على أيقونة الاستعلام.

وقم بتحديد الاستعلام على المخالفات الاحترازية.

ثم قم بإدخال بيان رقم الهوية، أو رقم الإقامة في الخانة الخاصة بها.

ثم قم بكتابة رمز التحقق.

واضغط مرة أخرى على خانة بحث، وسوف تظهر لك كافة تفاصيل مخالفة الكمامة المراد معرفتها.

كيفية الاعتراض على مخالفة الكمامة عبر منصة أبشر

كما تتيح أيضًا وزارة الداخلية السعودية، خدمة الاعتراض على مخالفة الكمامة، عن طريق منصة أبشر أيضًا، وذلك من خلال اتمام الخطوات التالية:

القيام بفتح الموقع الإلكتروني أبشر، وفتح الحساب الخاص.

القيام بضغط أيقونة خدماتي.

القيام باختيار خانة الخدمات العامة.

القيام بالضغط على خانة الرسائل والطلبات.

القيام باختيار خانة لجنة التظلم الخاصة بالقرارات الخاصة، بمخالفة الإجراءات الاحترازية.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

وبعد أن تتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة، يتم الضغط على إرسال الطلب.