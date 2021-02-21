نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الأفراد بالمملكة العربية السعودية، هي إيداع المساعدات المقطوعة للمستفيدين، ويتطلب إيداعها من المستفيد أن يكون المتقدم للضمان الإجتماعي للمساعدة المقطوعة لا يملك أي سجل تجاري ولا يملك عقارات داخل المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون المتقدم من الأسر محدودي الدخل الشهري أو من أصحاب معاشات الضمان الإجتماعي ولا يزيد معدل دخلهم عن 2000 ريال ليتم تقديم المساعدة المقطوعة لهم، ومبلغ الإيداع يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتمكن جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية المستحقين للمساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، من الاستعلام عنها بعد أن يتم تحقيق جميع الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بواسطة عدة خطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمساعدة المقطوعة، اضغط هنا.

اختيار الخدمات الإلكترونية بالموقع.

اختيار خدمة المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442.

قم بادخال رقم الطلب الخاص بك.

اضغط على استعلام.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط يجب أن تتوافر في المواطن الذي يريد الإستفادة من المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون المواطن الذي يرغب الإستفادة من المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية.

ان يكون عمر المتقدم للإستفادة من المساعدة المقطوعة 35 عام فأكثر.

لا يزيد دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة قد غادر المملكة العربية السعودية منذ ثلاث أشهر.