نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل والغاء خدمة موجود موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وكيفية تفعيل وإلغاء خدمة موجود موبايلي والتي تعد من أكثر الخدمات التي يتساءل عنها المستخدمين والعملاء لشركة موبايلي في المملكة العربية السعودية وهى احد الخدمات الخاصة والتي تمد العميل بالاشعارات في حال ورود مكالمات له أثناء عدم التغطية لشبكة الهاتف او غلق الهاتف او وضعه بوضعية الطيران، حيث تصل اليه برسالة بكافة تلك المكالمات الفائتة موضحة لها الأرقام والأسماء بالوقت الذي يتم فيه الاتصال بالتحديد إذا كانت مسجلة لديه في قائمة سجل الهاتف أو لا.

خطوات تفعيل خدمة موجود موبايلي

كما ذكرنا أن خدمة موجود موبايلي هي خدمة تعلن صاحب الهاتف عن كافة الأرقام التي حاولت الاتصال به في حال كان التليفون مغلقا او به عطل شبكيا ويتم تفعيل الخدمة من خلال ادخال كود **621431# ويتم النقر على اتصال، لتصلك رسالة بأنه قد تم الاشتراك في هذا الخدمة مع العلم أن تلك الخدمة هي خدمة مجانية، كما يمكن الاتصال بخدمة العملاء لتأكيد الاشتراك بالخدمة.

أما عن طريقة إلغاء الاشتراك في الخدمة وذلك من خلال الاتصال بكود ##62# ويمكن الاتصال برقم 1431 وذلك لإلغاء الاشتراك بالخدمة في حال عدم الاحتياج لها.

كيفية تحويل المكالمات

أما عن طريقة تحويل المكالمات الواردة من رقم هاتفك لرقم لاخر وذلك في حالة كون الرقم الخاص بك مشغولا او مغلقا او خارج نطاق التغطية فتتم من خلال الخطوات التالية؛

في حال التحويل اثناء انشغال الخط يتم الاتصال بكود *67 وإدخال الرقم المراد ان يتم تحويل المكالمات إليه، وفي حال عدم الرد الاتصال بكود *61*، في حال كونك خارج التغطية من خلال الكود **62*، وفي حال تحويل كافة المكالمات الواردة إليك بشكل عام الاتصال على كود **21 ولا تنسي التأكيد على ادخال رقم الهاتف المحول اليه المكالمات.