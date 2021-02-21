نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد فحص الزواج بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد فحص الزواج بالمملكة الذي يشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج، فيُعتبر أحد الفحوصات التي يتم اجرائها قبل الزواج لمعرفة الأمراض الوراثية رغبةً في الحصول على جيل صحي وخالي منها، ولديه القدرة على العيض بصحة جيدة دون الدخول في تلك الدائرة الوراثية التي لا نهاية لها، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخصه.

فحص الزواج

يُعد هذا الفحص من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية لجميع الأشخاص المُقبلين على الزوا لبناء أسرة صحية خالية من الأمراض الوراثية، فهو يُساهم في الحفاظ على الطرفين ويسعى لمنحهم الحياة السعيدة بعيداً عن تلك الأمراض المخيفة.

خطوات حجز موعد فحص الزواج بالمملكة العربية السعودية

تُقدم وزارة الصحة بالمملكة العديد من الخدمات ومن بينهم خدمة فحص الزواج لكل المقبلين عليه، وتوفره في جميع المراكز على مستوى السعودية لكي تُمكنهم من القيام به، ولكي تتمكن من حجز موعد للفحص يُمكنك اتباع ما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة بالمملكة من هنا .

. يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الأفراد أو اختيار خانة الموعد.

بعد ذلك انقر على بدء الخدمة وسوف تظهر لك خانات شاغرة ينبغي عليك إدخال البيانات المطلوبة بها.

قم باختيار أقرب مركز صحي منك ثم اختر حجز موعد لمركز صحي وقم بملئ البيانات.

تأكد من البيانات التي تم إدراجها في الخانات قم انقر لحجز موعد.

وبالخطوات السابقة تكون تمت عملية الحجز تمت بنجاح.

رابط حجز موعد فحص الزواج من قبل وزارة الصحة

يستطيعون كافة الأشخاص المقبلين على الزواج أن يقومون بالفحص الخاص بهم لمعرفة إذا كان هناك أمراض وراثية ستعيق حياتهم المستقبلية أم لا، وهذا الفحص تم إطلاقه من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لسعيها في توفير حياة صحية جيدة للمقبلين على الزواج.

فقد جاء الرابط على النحو التالي من هنا واتبع التعليمات لكي تتمكن من حجز موعد لأقرب مركز صحي لك.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال حـجز موعد فحص الزواج بالمملكة ونود أن يكون نال إعجابكم.