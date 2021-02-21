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عمر شويل - جدة شروط تسجيل مولود جديد في الاحوال المدنية في السعودية سوف نوفرها خلال مقالنا هذا، يُعتبر هذا الأمر من الإجراءات القانونية التي يسعى لها المواطنين بالمملكة، والجدير بالذكر أنه يُمكنهم القيام بالتسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية لكافة المواطنين والمُقيمين أيضاً، ولكن ينبغي ألا يتعدى عمره ثلاثين يوماً من وقت ولادته لكي يُسجل عبر الأحوال.

شروط تسجيل مولود جديد في الاحوال المدنية في السعودية

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في معرفة الشروط الخاصة بتسجيل الطفل المولود القادم إلى الحياة رغبةً في التسجيل بشكل صحيح، حيث قدمت الأحوال المدينة السعودية بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر لكي يتمكن الآباء من تسجيل أبنائهم دون تعطيل أو عائق، لذا سوف نسرد لكم الشروط التي قامت بتحديدها الاحوال المدنية السعودية وهي:

ضرورة ألا يكون الاسم المختار له يتناسب مع الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية لكي لا يتم رفضه من قبل الأحوال المدنية.

يجب ألا يكون من الأسماء المركبة لأنها تتسبب في الكثير من الاختلافات في المعاملات الحكومية أو الرسمية بالمملكة، لذا فقد تم منع استخدام هذه الأسماء بشكل نهائي بها.

يشترط ألا يكون لقب مثل السيد أو شريف أو أي لقب أخر فهذا ممنوع أيضاً بالمملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل مولود جديد في الاحوال المدنية في السعودية

تُقدم الأحوال المدينة إمكانية تسجيل المواليد حديثة الولادة عبر منصة أبشر التي أطلقتها لكي تُخفف على كاهل الموظفين في المصالح الحكومية الخاصة بتسجيل المواليد الجدد ودون الحاجة للذهاب إلى الأحوال، لذا يُمكنك الآن تسجيل مولود جديد عن طريق اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال النقر هنا مباشرة.

مباشرة. يتم الضغط على تسجيل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

بعد ذلك انقر لاختيار خدماتي ثم أضغط على خانة خدمات وبعدها الأحوال المدنية.

قم بالضغط على خدمة تسجيل مواليد ثم انقر على الموافقة على الشروط ثم خانة التالي.

بعدها قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بسجل الأسرة ثم انقر على تسجيل مولود.

وبالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.