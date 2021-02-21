نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم التحويل من بنك لآخر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم التحويل من بنك لآخر في السعودية، أعلن البنك المركزي في المملكة العربية السعودية بنك ساما بأن التحويل الفوري بين البنوك السعودية تم جعله مجانًا لجميع العملاء ابتداءً من يوم الأحد غدًا الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير وذلك حتى انتهاء شهر مايو القادم، وبعد انتهاء شهر مايو تم وضع قيمة التحويل بين البنوك السعودية تعرفوا عليها.

رسوم التحويل بين البنوك المستحدثة

وتم وضع الرسوم المستحدثة لمن يرغب في التحويل من بنك لآخر في السعودية على أن تكون بقيمة نصف ريال سعودي للعمليات التي تصل إلى 500 ريال سعودي فيما أقل ورسوم بقيمة ريال سعودي لمن تصل المبالغ لديه لأكثر من 500 ريال سعودي، وذلك مع وجود إمكانية لإبقاء الرسوم المتاحة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات السريعة.

إعلان البنك المركزي ساما في السعودية

كما وألزم البنك المركزي جميع بنوك السعودية بضرورة تغيير الإجراءات المطلوبة لاستخدام مسمى نظام المدفوعات الفورية في حالة استخدام مسمى سريع بجميع البنوك وذلك بدلًا من اسم النظام السعودية للتحويلات المالية السريعة، ويجب على جميع البنوك توقيع الاتفاقية الجدة للانضمام لنظام سريع والالتزام بالحديث من الوثائق والمتطلبات الموضوعة وكذلك اتفاقيات المراحل النهائية الخاصة بالمشروع، كما ويجب الالتزام بالحدود القصوى للتعاملات المالية مثل الحد الأقصى لعملية التحويل الواحدة وكذلك قيمة الحد الأقصى لجميع العمليات التي تنفذ بدون تفعيل المستفيد.

مميزات نظام التحويل بين البنوك الجديد

ونتيجة لما أعلنه البنك المركزي السعودي ساما عن نظام التحويل الجديد بين البنوك السعودية، بأنه سيسمح للشركات وكذلك الأفراد والمؤسسات المالية من إتمام العمليات الخاصة بتحويل الأموال على مدار الأربع وعشرين ساعة وذلك بشكل فوري وعلى مدار أيام الأسبوع، كما أنها توفر حلول مبتكرة لكل القطاع المالي ويقلل من التكلفة التشغيلية.