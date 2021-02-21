نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 خاصة المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ العديد من المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة يتساءلون عن موعد صرف مقطوعة الضمان، وإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية.

المساعدة المقطوعة

ويعد برنامج المساعدة المقطوعة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة بدعم المواطنين والأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود، من أجل توفير حياة كريمة لهم ولذويهم، ولتحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي، وهو أحد المبادئ التي تسعى وزارة الموارد البشرية في تحقيقها داخل المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن المساعدة المقطوعة غير معاش الضمان الاجتماعي، حيث أن المقطوعة برنامج منفصل عن رواتب الضمان الاجتماعي التي تصرف بشكل دوري للمستفيدين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

الوزارة لم تقم بتحديد أي موعد صرف المساعدة المقطوعة في أي وقت مضى، حيث يتم صرف المساعدة المقطوعة من آن لآخر للأسر والأفراد الذين تندرج أسماءهم في برنامج المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة فيمكن لمستفيدي برنامج المساعدة المقطوعة الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم اختيار الخدمات الالكترونية، ثم اختيار خدمات وكالة الضمان، ثم خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، أو من خلال الذهاب بشكل مباشر إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهو: hrsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery والذي يتم من خلاله الاستعلام بشكل مباشر عن المساعدة المقطوعة وحالة الطلب.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة السابق ذكره في هذا المقال. ادخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد. ادخال رمز التحقق من الاستخدام البشري الذي يظهر لكم على الشاشة. الضغط على زر عرض. سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة، وحالة الطلب، وبيانات المستفيد، وغيرها من بيانات أخرى.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على المساعدة المقطوعة، ولعل أهم هذه الشروط هي:

الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة بشكل دائم.

أن يكون عمر المتقدم للمساعدة المقطوعة أكبر من 35 عاماً.

لايمتلك المتقدم أي سجل تجاري، ولايكون صاحب نشاط تجاري.

لايحصل المستفيد على معاش الضمان الاجتماعي الذي تصرفه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.