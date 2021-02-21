نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات والإختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نكتب لكم في موقعنا الكثير من المقالات التي توضح لكم طريقة تسجيل منصة مدرستي تسجيل دخول للتعليم عن بعد تلك المنصة التي يبحث عنها ملايين الطلاب والطالبات هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، وتُعد المنصة حالياً هي البديل الرسمي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية لإستكمال العام الدراسي بعد غلق المدارس بقرار من الوزارة لمنع تفشي فيرروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة الطلاب، وتحتوى المنصة على مميزات كثيرة سهلت من عملية التواصل بين الطلاب والمعلمين وسهولة عملية التعليم بعد أن تم تنفيذ قرار غلق المدارس الحكومية والخاصة في المملكة مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا، وسنوضح كل هذا خلال المقالة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول المنصة

ببضع خطوات بسيطة سنوضحها لكم يُمكنكم التسجيل في منصة مدرستي ومتابعة واستكمال العام الدراسي، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل بأن تنشأ حساب أولاً عبر تطبيق توكلنا ومن ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد ذلك يُمكنك تسجيل الحضور في كافة الحصص اليومية ومتابعة الواجبات المزلية وأداء الإختبارات.

منصة مدرستى الواجبات

نجحت منصة مدرستي في أن تكون بديلاً ناجحاً للمدارس التقليدية في المملكة العربية السعودية بعد قرار إقلاقها من وزارة التعليم السودية كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، وتقدم المنصة الكثير من المميزات التي تخدم الطلاب وتجعل عملية التواصل بين المعلم والطالب سهلة وبسيطة.

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