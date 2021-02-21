نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك الرياض 1442 أحصل على تمويل من بنك الرياض بدون كفيل ولا تحويل للراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك الرياض يمكن الحصول عليها في المملكة العربية السعودية مع الكثير من الخدمات والتسهيلات المختلفة، ويقدم البنك أيضًا عدة تسهيلات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وأهمها هو عدم اشتراط وجود كفيل أو تحويل للراتب.

قرض بنك الرياض

لم يتم فرض أي عوائق للتقديم على قروض بنك الرياض كما يصل مبلغ التمويل إلى نصف مليون ريال مع بعض التسهيلات التي يقدمها البنك، كما يقدم الموافقة بشكل فوري بعد التأكد من توافر الشروط لدى المتقدم.

مميزات تمويل بنك الرياض

يأتي نظام قروض بنك الرياض الجديد مع العديد من المميزات الخاصة نوضحها في النقاط التالية:

يتوافق القرض المقدم مع جميع الشروط والأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.

لا يجب أن يكون هناك كفيل أو ضامن حتى يتم الموافقة على القرض.

لا يوجد شرط بتحويل الراتب الشهري إلى البنك لتسديد القرض، ويعد من أهم المميزات التي استحسنها العملاء وقامت بتشجيعهم على التقديم.

يقدم بنك الرياض أكبر التمويلات المادية من خلال نظام القروض الجديد ويصل حد التمويل إلى نصف مليون ريال.

لن يضيع وقت طويل في انتظار الموافقة حيث أن البنك يوافق بعد الإطلاع على الأوراق وتتم الإجراءات بشكل أسرع.

كما يقدم بنك الرياض خدمات التأمين على المنتجات المختلفة.

طريقة التقديم على قرض بنك الرياض

بعد أن ذكرنا مميزات قروض بنك بالنظام الجديد نقوم الآن بتوضيح طريقة التقديم على القرض بالبنك في الخطوات التالية:

يجب إرفاق بطاقة الهوية الخاصة بالسعوديين أو بطاقة الإقامة الخاصة بالمقيمين في المملكة.

يُرجى تقديم الوثيقة الخاصة بالراتب للحصول على القرض، ويجب أن لا تتعدى مدة شهرين قبل التقديم.

في حالة التقديم على التمويل التأجيري للسيارة يجب مليء البيانات الخاصة بالطلب وإرفاقه مع الأوراق.

يُرجى إرفاق رخصة القيادة الخاصة بالمتقدم.

يجب تجهيز كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر.