نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البدء في أطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير 2021 من بنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهدف خدمة المدفوعات الفورية تسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية بعد ما اعلن البنك المركزي السعودي البدء فى أطلاق نظام المدفوعات الفورية في الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري وذلك بعد أطلاق المرحلة الأولي التجريبية بنجاح بعد تفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية وفور أطلاق نظام المدفوعات سوف يسهل عملية التحويلات بين الشركات والأفراد والمؤسسات المالية والمصارف المختلفة ويتم التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة و طوال أيام الاسبوع فى البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعه شامل أيام الاسبوع بالكامل.

الخدمات المقدمة من نظام المدفوعات الفورية 2021

يعزز من مجهودات المملكة في القطاع البنوك.

يحد نظام المدفوعات الفورية من التجمعات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا مما يسهل من عملية الإسراع في إتمام الاجراءات اللازمة للدفع والتحصيل الإلكتروني.

نظام المدفوعات الفورية يسرع من إتمام عملية تحويل الأموال بين الأفراد.

متاح للعملاء في الفترة الحالية تحويل حوالات بقيمة لا تتجاوز 20 ألف ريال سعودي.

يتيح هذا النظام تحويل حواله لا تتعدى قيمتها 2500 ريال سعودي خدمه التحويل وذلك دون اللجوء إلي تفعيل المستفيد من الحوالة في القنوات البنكية.

يمكن نظام المدفوعات الفورية من إرسال واستقبال الحوالات ذات القيمة المنخفضة خلال 24 ساعة برسوم لا تتجاوز ريال سعودي اقل من النظام الحالي.

يسهل على العميل استخدام رقم الجوال الخاص بديلا من رقم إلا بيان للتحويلات بين البنوك المحلية.

يتيح نظام المدفوعات الفورية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل البدء في تحويلها.

نظام المدفوعات الفورية يسهل عملية التحويل السريع للأموال دون الاحتياج الى إضافة مستفيد من القنوات البنكية الخاص بالحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال.

الهدف من خدمة المدفوعات الفورية هو السرعة المتناهية في تحويل الأموال بين البنوك والأفراد.

يمكن للعملاء الدفع المالي بصورة امنه ويقلل من المعاملات النقدية.

يشترط على العميل إضافة الخدمة خدمة المدفوعات الفورية لدي البنك.

البدء فى تسجيل خدمة نظام المدفوعات الفورية

ينتظر العملاء البدء في تقديم خدمة نظام المدفوعات الفورية السريع لتسهيل التعاملات بين الأفراد والبنوك ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن التسجيل في خدمة المدفوعات الفورية ولكن سوف يكون التعامل بين العميل مع البنك أو المصرف التابع له مع الالتزام بكل الضوابط والشروط لدي البنك لتفعيل خدمه المدفوعات الفورية سوف نعرض على حضراتكم قريبا طريقة الاشتراك في خدمة نظام المدفوعات.